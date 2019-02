Botafogo desencanta, “lava a alma” contra São Caetano e respira no Paulista

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP reencontrou o caminho das vitórias nesta temporada ao vencer o São Caetano por 3 a 0 nesta terça-feira (5), pelo Campeonato Paulista. O tricolor somou a primeira vitória na competição e saiu da zona de rebaixamento. O Pantera contou com dois gols de Bruno Moraes e Diones para triunfar no Estádio Santa Cruz.





O Jogo





Mesmo com a vitória, o Botafogo não teve vida fácil jogando em casa. Pressionado pela torcida e com o técnico Léo Condé balançando no cargo após péssimos resultados no estadual, o Pantera foi para cima, mas foi o Azulão quem assustou logo aos 11 minutos, em cobrança de escanteio, afastada pelo goleiro Rodrigo Viana, e em seguida com Ferreira aos 15, vendo a bola passando raspando o gol.





O Botafogo pressionou com Plínio, após o zagueiro cabecear a bola para fora depois do escanteio, mas nada da bola entrar. O lateral Pará ainda foi advertido com cartão amarelo antes do intervalo após entrada dura em Esley.





Felipe Saraiva estreou com a camisa do Botafogo e surpreendeu (Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)





Na segunda etapa, o Botafogo pressionou mais e teve mais posse de bola. Ferreira ainda assustou os donos da casa após cruzamento, mas foi o tricolor que foi certeiro. Aos 7, Felipe Saraiva, que estreava pelo Botafogo, sofreu pênalti de Esley. Bruno Moraes bateu devagar e abriu o placar no Santão. Festa da torcida botafoguense.





O Pantera continuou pressionando, enquanto o Azulão tentava avançar. Volante Ferreira precisou ser substituído após choque com o zagueiro Plínio. Após a paralisação, Pimentinha teve a chance, mas foi desarmado no momento do chute.





Aos 23, mas uma falta do São Caetano, agora em cima de Pimentinha. Após o árbitro conversar com o assistente, foi confirmado mais um pênalti para o Pantera. Bruno Moraes foi de novo na bola, trocou o pé da cobrança, marcando o segundo e enganando o goleiro adversário.





O tricolor deu uma tranquilizada, o que trouxe o Azulão mais para o ataque. Pará trabalhou bem em lance de perigo. No contra-ataque, Pimentinha quase acertou o gol, mas o goleiro Jacsson afastou.





Quando o jogo já decretava a vitória botafoguense, saiu o terceiro. Marlon Freitas driblou, cruzou para a área e Diones marcou com categoria na saída do goleiro. 3 a 0 no placar e vitória tricolor.





Na próxima rodada o Botafogo enfrenta o Guarani, às 20h, no domingo, em Campinas. No sábado, às 19h, o São Caetano recebe o Oeste.