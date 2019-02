Botafogo-SP confirma chegada de reforço para o ataque e novo patrocinador máster

(Foto: Flávio Costa/ Oeste Barueri)

O Botafogo confirmou nesta terça-feira (26) a contratação do atacante Erick Luís, primeira indicação do técnico Roberto Cavalo. O jogador estava no Manama, do Bahrein, onde fez 14 gols nas duas últimas temporadas. O contrato vai até o final deste ano.





A indicação do jogador por Cavalo deve-se ao trabalho conjunto realizado com o atleta no Oeste, em 2017. No Brasil, o atacante passou por Joinville, Audax-SP, Boa Esporte, Bahia. Bragantino, União Barbarense e Olaria. O último jogo oficial do atleta foi em 25 de novembro de 2018, quando o Manama goleou o Budaiya por 4 a 1, pela liga do Bahrein.





“Fico muito feliz em poder retornar ao futebol brasileiro e de estar mais uma vez junto com Roberto Cavalo, sei da situação do Botafogo no Campeonato Paulista e tenho a certeza de que vou conseguir ajudar o clube a sair desse momento difícil”, disse o jogador ao Globo Esporte.





Novo patrocinador





O Pantera também aproveitou para realizar o anúncio oficial do novo patrocinador máster do clube. A cooperativa de crédito Sicredi estará estampada no uniforme do clube durante o ano de 2019. O patrocínio foi apresentado na derrota para o Corinthians por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, no último domingo.









Além de estampar o uniforme, em valores não divulgados, a cooperativa oferecerá serviços exclusivos para os torcedores.





“Nosso objetivo é oferecer vantagens aos nossos torcedores, que serão anunciadas em breve. Acreditamos que o Botafogo, a Sicredi e todos os botafoguenses serão beneficiados”, disse Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração do Botafogo S/A, durante a apresentação oficial.