Botafogo-SP contrata zagueiro Roger para compor elenco do estadual

Em busca de escapar completamente da ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Botafogo apresentou o zagueiro Roger nessa quarta-feira (5). O jogador chega por empréstimo até o final do Paulistão e reforça o sistema defensivo ao lado do capitão Plínio e dos atletas Ednei, Naylhor e Léo Gregório.





No currículo, o jogador esteve em dois acessos na série B do Campeonato Brasileiro. Em 2017 jogou no América Mineiro, que conquistou o título da competição naquele ano. A última camisa que Roger vestiu foi a do CSA, que conquistou o acesso a elite do Brasileirão em 2018. "Chego à Ribeirão Preto para ajudar o Botafogo nesse Paulistão e vou fazer de tudo para alcançar os objetivos da equipe e também os meu individuais", comenta o jogador.





O atleta já realizou um trabalho com o preparador físico Emerson Buck na segunda-feira e já deve entrar na rotina de treinamentos com o elenco e o técnico Léo Conde.





FICHA TÉCNICA





Nome completo: Roger Duarte de Oliveira

Posição: Zagueiro

Nascimento: 11/01/1995 (24 anos)

Cidade: Belo Horizonte -MG

Altura e peso: 1,84m - 71kg

Clubes: América Mineiro e CSA - AL