Botafogo-SP despista sobre nomes, mas pode acertar com Roberto Cavalo

Roberto Cavalo deve ser o próximo nome no Botafogo-SP (Foto: Aldo Carneiro/Pernambuco Press)

O Botafogo-SP corre atrás para fechar o nome do novo técnico para o decorrer da temporada do Campeonato Paulista. Buscando afastar definitivamente o risco de rebaixamento, o tricolor já pensa em alguns nomes após a demissão de Léo Condé e alguns nomes ganham força nos bastidores.





Nomes como Eduardo Baptista, ex-Sport, Argel Fucks, ex-Internacional, e Gilson Kleina, ex-Ponte Preta, foram discutidos nos bastidores. Este último teria sinalizado positivamente à diretoria, de acordo com informações publicadas pelo site Globo Esporte. O que dificulta é a agenda de Kleina, que faz um curso de aperfeiçoamento de técnicos no Rio de Janeiro.





O nome de Geninho também foi destaque, mas o treinador avisou, de acordo com o Globo Esporte, que ficará no Avaí-SC, mas não descarta uma proposta futura.





Nome apalavrado





Posteriormente, em nova reportagem do Globo Esporte, um outro nome surgiu com mais força. Roberto Cavalo, que treinou o Oeste em 2018, estaria apalavrado com a diretoria e só faltaria assinar para ser anunciado pelo Botafogo.





Cavalo esteve na campanha do Oeste na série B do Campeonato Brasileiro de 2018, quando a equipe terminou a disputa na 16ª colocação, uma antes da zona de rebaixamento. A equipe de Barueri bateu um recorde na segundona nacional, quando empatou 19 vezes, superando o recorde na era dos pontos corridos.





Antes, Cavalo esteve na campanha de 2017 da série A2 com o Rubro-Negro, que terminou na sexta colocação. O técnico já passou por clube como Paraná Clube, Vila Nova-GO, Criciúma-SC, CRB-AL e Náutico-PE.





Em retorno ao Blog do Esporte, a assessoria de Botafogo disse que as "negociações estão avançadas" com Roberto Cavalo, mas o anúncio oficial do novo treinador sairá nos próximos dias.