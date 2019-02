Em sorteio nesta quarta-feira, a Conmebol definiu os grupos do Sul-Americano Sub-17, que começa no dia 21 de março. Atual campeão e cabeça-de-chave, a Seleção Brasileira caiu em uma chave complicada ao lado de Argentina, Uruguai, Colômbia e Paraguai.





Do outro lado, o Peru, anfitrião do torneio, terá em seu grupo Bolívia, Venezuela, Chile e Equador. A competição garante quatro vagas para o Mundial da categoria, que será realizado no fim de 2019, no Brasil. O Mundial seria realizado no Peru, mas a Federação nacional, por meio de nota, explicou que “não conseguiu lograr a totalidade de requisitos solicitados pela Fifa.

Confira a nota oficial divulgada pela FPF: