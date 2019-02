Brasil vence Portugal por 4 a 0 em amistoso e aumenta a freguesia lusitana: nenhuma derrota

Duas vitórias, em dois jogos, na casa do adversário. Depois de vencer Portugal por 6 a 1 na última quarta-feira, a seleção brasileira de futsal derrotou mais uma vez os lusitanos por 4 a 0, no pavilhão 1 do Estádio da Luz, em Lisboa . Os gols brasileiros foram marcados por Pito, Leo Santana, Ferrão e Rodrigo. Com essa vitória, o Brasil continua invencível contra Portugal: ao todo são 22 jogos, com 18 vitórias e quatro empates. A seleção brasileira marcou 88 vezes, enquanto os lusitanos têm apenas 35 gols marcados.





- Tanto o Brasil quanto Portugal foram muito melhores no segundo jogo. A maior qualidade do grupo foi a humildade de ver que enfrentamos uma seleção portuguesa diferente no primeiro jogo. Mas sabemos que temos coisas para arrumar no time - comentou o treinador Marquinhos Xavier.





Antes do jogo começar, ambas as seleções fizeram um minuto de silêncio em homenagens às vítimas da catástrofe de Brumadinho-MG.





Jogadores prestam um minuto de silêncio em homenagem as vítimas de Brumadinho durante amistoso de futsal entre Brasil e Portugal





O Brasil dominou o primeiro tempo. Com muitos mais chances de gol, o Brasil conseguiu sair na frente do placar com um belo chute de Pito, no ângulo. Em um tiro livre, o goleiro brasileiro Guitta conseguiu defender com o rosto e salvar o que seria o gol português. Depois foi a vez de Leo Santana chutar duas vezes e colocar o 2 a 0 no placar.





Os lusitanos voltaram melhor no segundo tempo. Logo no início Ricardinho - atual melhor do mundo - soltou uma bomba e Guita defendeu. Menos de 30 segundos depois, foi a vez de João Matos perder uma chance cara a cara com o goleiro brasileiro. Acuado no campo de defesa, o Brasil forçava bolas longas e sem efeito. E com isso, Guitta se transformava no principal nome brasileiro, com várias defesas difíceis.





Sentindo que o time não estava bem, o técnico Marquinhos Xavier mexeu e colocou os mesmos jogadores do primeiro tempo. Com um linda jogada de Pito - com direito à dribles e enfiada na diagonal -, Ferrão só empurrou para a rede e colocou o 3 a 0 no placar. O time melhorou muito no jogo e começou a criar mais chances de gol. Em um tiro livre, Rodrigo marcou o quarto gol brasileiro. Faltando 30 segundos para o fim, Guitta fez mais uma linda defesa e ainda contou com a sorte, quando a bola bateu na trave.





Depois das duas vitórias contra Portugal, o próximo adversário do Brasil será a Espanha, em jogos amistosos, nos dias 3 e 5 de fevereiro, em Caceres e Madri. Os dois duelos terão transmissão ao vivo do SporTV.





Globo Esporte