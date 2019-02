Bruins vencem Capitals e quebram tabu de 14 jogos

(Foto: Site NHL)









Neste domingo (3), o Boston Bruins foi para a Capital One Arena enfrentar o Washington Capitals e venceu a partida com um gol de David krejci marcado no segundo período do jogo. Uma vitória magra mas significativa porque serviu para o time da Nova Inglaterra quebrar um tabu de 14 derrotas consecutivas para os Capitals no Distrito Federal norteamericano. Tukka Rask foi a principal estrela do duelo fechando os 60 minutos sem sofrer nenhum gol. Um shutout que serviu para somar a 253ª vitória na carreira, ultrapassando o recorde dos Bruins que pertencia a Cecil Thompson.





Os visitantes começaram com mais intensidade no primeiro período, porém, o time liderado por Alex Ovechkin teve as melhores chances de abrir o placar. O próprio Ovechkin esteve a sós com Rask, mas perdeu a disputa e não conseguiu traduzir a boa oportunidade em um gol. Mesmo vivendo um ótimo momento, não só na temporada, como na carreira, David Pastrnak esteve muito bem cercado pelos defensores de Washington e não foi suficientemente perigoso para Braden Holtby na primeira etapa.





Apesar de criar muitas oportunidades nos primeiros 20 minutos, arriscando 3 vezes mais, os Bruins também não encontraram um caminho para abrir o placar que ficou zerado até o encerramento do período, frustrando os torcedores.





Quando as equipes voltaram para o tempo intermediário, o ritmo da partida continuou o mesmo, com os visitantes criando mais e dominando alguns setores do gelo. A diferença desta vez é que o time ficou mais perigoso e forçou Holtby a trabalhar com mais frequência em jogadas de situações mais claras, que prendiam a respiração dos fãs aflitos.





A pressão funcionou aos 10:43 quando em um erro na troca dos Capitals, Torey Krug ficou livre e ameaçou o disparo. O defensor enganou todo o sistema de marcação ao simular o movimento de um tiro ao gol. No entanto, ele preferiu um passe para David Krejci (11 gols na temporada). O companheiro não teve muita dificuldade para encontrar o espaço no canto baixo da trave e marcou o único gol da partida.





Dali pra frente os Capitals acordaram e o jogo ficou mais franco. Tanto os jogadores de Washington quanto os de Boston buscavam alternativas para mudar o scoreboard. Por fim, ninguém pôde vencer o bom posicionamento dos goleiros e o jogo foi para o último período ainda em aberto.





Com uma proposta mais defensiva, procurando valorizar o gol marcado, os Bruins aceitaram sofrer a pressão dos Capitals, sempre com o contra-ataque armado para forçar o adversário ao erro. Ainda equilibrado, o jogo se resumiu em poucas oportunidades de power play para os Capitals. Nestas situações, o time foi perigoso e fez Rask jogar no limite para manter o triunfo até o final.





Em uma das jogadas mais brilhantes, Rask defendeu um disparo à queima roupa de Travis Boyd. Fantástico!





A vitória o Boston Bruins (28-17-7) chegou aos 63 pontos e está na quarta posição da Divisão do Atlântico, enquanto o Washington Capitals (28-18-6) estacionou nos 62 e está na terceira posição da Divisão Metropolitana.









