Bruno Soares e Marcelo Melo são surpreendidos por belgas, e Brasil se complica na Copa Davis

O ponto mais "garantido" do Brasil no confronto com a Bélgica escapou das mãos de Bruno Soares e Marcelo Melo. A dupla formada por campeões de Grand Slams acabou surpreendida por Sander Gillé e Joran Vliegen, que não sentiram a pressão da torcida no ginásio Sabiazinho, em Uberlândia, e venceram por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (4).





Com o resultado, a Bélgica vira o confronto para 2 a 1 contra o Brasil e precisa de apenas mais uma vitória para avançar no classificatório da Copa Davis. Os brasileiros, por seu lado, colocam todas as fichas em Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva, que entram neste sábado com a obrigação de vencer Kimmer Coppejans e Arthur De Greef, respectivamente, para levar o país à fase final da competição, em novembro.





A impressão no Sabiazinho é que quadra estava ainda mais rápida que na sexta-feira e os jogadores tiveram muita dificuldade para ter o controle nos golpes. Marcelo Melo, que disputava sua primeira partida na temporada, demorou até conseguir o melhor ritmo e, com isso, os belgas aproveitaram no primeiro set. Vliegen e Gillé sacaram bem ao longo de todo o jogo e não enfrentaram um break point sequer.





- A partida foi decidida no saque. Estudamos ele, mas eles sacaram bem o jogo inteiro, não nos deram nenhuma chance. Provavelmente a primeira partida que eu Marcelo não tivemos nenhum break point. Muito em função das condições, a altura, a bola voa, muito difícil de devolver. Eles devolveram um pouco melhor que a gente, mas também tiveram aquele game que quebraram, que eles deram um pouco de sorte, e tiveram poucas chances. Todo mundo sacou legal, então ficou no detalhe - explicou Bruno Soares.





O jogo





Foi perceptível a falta de rimto de Marcelo Melo no início do confronto. Logo que sacou pela primeira vez, Girafa não conseguiu controlar bem seus golpes e viu os belgas quebrarem seu serviço. Os visitantes não sentiam nem um pouco a pressão da torcida brasileira e sacavam muito bem, dando poucas chances de devoluções a Bruno e Marcelo. Sem novas chances de quebra, construíram uma vitória tranquila em 6/4 no primeiro set.





Na segunda parcial, logo no primeiro game, com saque de Bruno Soares, foi difícil confirmar o serviço, o que aconteceu após um longo game de altos e baixos dos brasileiros. Os belgas mativeram o ritmo forte e sem dar brechas. No 11º game, Gillé e Vliegen tiveram break point no saque de Marcelo, mas os tenistas da casa se salvaram para levantar o público. A decisão ficou para o tie-break.





No game desempate, os belgas marcaram logo o primeiro ponto na devolução para conseguirem um mini break e confirmaram seus serviços, abrindo 3-0. A torcida voltou a participar e dar um gás nos brasileiros, que reagiram, devolvendo um mini break no sétimo ponto e empataram em 4-4. Porém, uma devolução em cima de Bruno Soares complicou a dupla da casa, que se viu novamente atrás do placar. Gillé e Vliegen aproveitaram para confirmarem seus serviços e fecharam o jogo.





Resultados





Sexta-feira (01/02)





Thiago Monteiro 2 x 0 Arthur de Greef - 6/3 e 6/2

Rogério Dutra Silva 0 x 2 Kimmer Coppejans - 6/4 e 6/4





Sábado (02/02)





Marcelo Melo/Bruno Soares 0 x 2 Sander Gille/Joran Vliegen - 6/4 e 7/6 (4)

Thiago Monteiro x Kimmer Coppejans

Rogério Dutra Silva x Arthur de Greef





