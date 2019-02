Casemiro marca, mas Real leva virada do Girona em casa e vê Barcelona disparar

(Foto: Getty Images)









Após se sair bem em três dos principais desafios da segunda metade da temporada, o Real Madrid vacilou quando menos se esperava. Depois de sair na frente com gol de Casemiro, o time merengue permitiram a virada e foram derrotados pelo Girona por 2 a 1, neste domingo. Stuani e Portu marcaram para os visitantes.





A derrota em casa faz com que o Real Madrid volte a ficar para trás na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Os merengues agora estão na terceira colocação, com 45 pontos - novamente ultrapassados pelo rival Atlético, que tem 47 e agora a nove pontos de distância do líder Barcelona.





Depois de duas vitórias importantes, contra o Atlético de Madrid e o Ajax, na Champions, o Real Madrid decepcionou seus torcedores. Jogando em casa, não teve boa atuação e teve dificuldade para criar jogadas, apelando para bolas na área. O Girona, por sua vez, teve ousadia e cresceu no segundo tempo, conseguindo um grande resultado, inédito em sua história no Santiago Bernabéu.





Depois de uma sequência de jogos importantes, o técnico Santiago Solari fez algumas alterações e deu descanso a atletas considerados titulares, como Vinicius Junior e Carvajal. Marcelo, por sua vez, voltou a ter chance desde o início. Vinicius entrou em campo no segundo tempo e apareceu em poucas jogadas - uma delas quase resultou em gol.





Envolvido em polêmica durante a semana por ter supostamente forçado um cartão amarelo na Liga dos Campeões, Sergio Ramos chegou ao jogo deste domingo pendurado - e sob a suspeita de forçar uma punição para não correr risco de ficar fora do clássico contra o Barcelona. O zagueiro até tomou um amarelo, mas em lance decisivo, no qual cometeu pênalti - e ainda foi expulso no segundo tempo, depois de falta no ataque.





