Cavani tem lesão na coxa e não deve viajar com PSG para enfrentar o Manchester United

Exames na manhã deste domingo confirmaram o que se temeu no sábado passado: Cavani se lesionou mesmo durante a vitória sobre o Bordeaux, no quadríceps da coxa direita, músculo que envolve o fêmur, e desfalcará o Paris Saint-Germain nas próximas semanas, ficando fora ao menos do jogo de ida pelas oitavas da Liga dos Campeões, contra o Manchester United, na terça-feira que vem, na Inglaterra. A informação foi adiantada pelos sites dos principais jornais franceses, mas ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, tampouco o tempo de recuperação.





O técnico Thomas Tuchel deu entrevista neste domingo ao programa Telefoot, do canal francês TF1, e se mostrou ainda um pouco esperançoso quanto ao aproveitamento de Cavani.





- O clube vai divulgar um comunicado mais tarde. Na minha opinião, as novidades não serão boas. Há uma pequena esperança. Sempre temos. Mas o primeiro exame não foi bom - disse Tuchel.





Se o problema for esse mesmo, o uruguaio se junta a Neymar entre os que não estarão disponíveis contra o Manchester United - o brasileiro se recupera de uma contusão no pé direito sofrida no fim de janeiro e só volta em meados de abril. Resta a Mbappé a tarefa de comandar o setor ofensivo da equipe. O argentino Di María e o alemão Draxler são as principais opções para auxiliar o francês na tarefa de fazer gols.





De acordo com o jornal Le Parisien, há o risco até de Cavani não estar apto para voltar a tempo do jogo de volta contra o United, no dia 6 de março, em casa, no Parc des Princes. O L'Equipe crava que houve ruptura do músculo e o tempo de recuperação é de pelo menos um mês, não restando chance de escalação até na partida da Champions na França.





