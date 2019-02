CBF anuncia Supercopa do Brasil e diz que vai propor VAR na Série A e limite de troca de técnicos

(Foto: Thayuan Leiras)









A CBF divulgou, na noite desta quinta-feira, as pautas que vai propor no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro. Entre elas, a entidade deseja a utilização do árbitro de vídeo (VAR) nas 380 partidas da competição, limite para troca de técnicos e de inscrição de jogadores, além da realização de uma Supercopa do Brasil. Os clubes se reúnem nesta sexta-feira para debaterem as propostas.





Sobre o VAR, a entidade disse que vai arcar com os custos com tecnologia e infraestrutura, cabendo aos clubes apenas o pagamento das despesas com o capital humano. Vale lembrar que a maioria dos clubes precisa aprovar para que as mudanças sejam implementadas - em 2018, o placar foi de 12 a 7 contra o árbitro de vídeo.





Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF falou sobre a intenção de "elevar o patamar" do futebol nacional.





- Queremos elevar o patamar do Campeonato Brasileiro. Para isso, apresentaremos aos clubes uma pauta integrada, que passa pela arbitragem, pelos aspectos técnicos das partidas e pelo público nos estádios.





Entre as outras propostas, a CBF quer que haja o limite de uma troca de técnico por clube durante a Série A, além da limitação de 40 atletas inscritos por time. Em nota divulgada, foi anunciada ainda a criação, a partir de 2020, da Supercopa do Brasil, opondo o campeão do Campeonato Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil no início da temporada seguinte - jogo único em local previamente determinado.





