Cesinha minimiza sequência ruim do Comercial e cita força do elenco para reagir na A3

O Comercial não vem de um bom momento na Série A3 do Campeonato Paulista. Depois de ficar cinco rodadas invicto e chegar ao G-8, o time foi derrotado nas últimas duas partidas e caiu de terceiro para o quinto lugar na tabela.





O Leão vinha de três vitórias seguidas e em apenas uma semana o cenário mudou. Foi derrotado pelo Audax, em casa, por 3 a 2, e pelo Capivariano, fora, por 2 a 0, derrota que irritou o técnico Edson Vieira, que acabou perdendo a paciência com um repórter no fim do jogo.





Para o volante Cesinha, as recentes derrotas não afetaram o ambiente do elenco comercialino. O jogador, titular nos últimos cinco jogos, ressaltou a força da equipe para reverter a situação.





- Todos estão tranquilos, com cabeça boa, a gente sabe do potencial da equipe, não estávamos à toa em terceiro lugar. Sabemos da nossa capacidade, da qualidade que temos para reverter a situação de dois jogos com derrota – afirmou Cesinha sobre o ambiente no clube.





- O futebol é dinâmico, mas não mudou o ambiente, o que vem de fora não pode nos atingir, temos que nos blindar, nos fechar, todos tem a confiança um do outro. Somente nós podemos reverter essa situação – concluiu o volante.





O Comercial terá a chance de se reabilitar na próxima sexta-feira, contra o Olímpia, vice-lanterna da Série A3, às 20h, no estádio Palma Travassos.





Globo Esporte