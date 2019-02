Chelsea quer Philippe Coutinho para lugar de Hazard, diz jornal

A próxima janela de mercado europeia promete ser animada. De acordo com o jornal inglês “The Independent”, o Chelsea estaria já mexendo os pauzinhos para contratar Philippe Coutinho. O brasileiro seria o nome ideal para substituir Eden Hazard, que deverá ser negociado com o Real Madrid no meio do ano.





Maior contratação da história do Barcelona (130 milhões de euros), Coutinho está em baixa no futebol espanhol. Fato que ajudaria o Chelsea a barganhar com os dirigentes do clube catalão a contratação do brasileiro, que brilhou no futebol britânico atuando pelo Liverpool - brilho que não consegue repetir no Camp Nou.





Hazard, por sua vez, é desejo antigo do Real Madrid. No ano passado, os merengues teriam chegado a oferecer 250 milhões de libras (cerca de R$ 1,2 bilhão) por Hazard, mas a oferta acabou recusada pelo Chelsea que, no entanto, deverá diminuir essa pedida na próxima janela. O motivo? O compromisso do craque belga com os Blues vai até 2020 e, caso não seja negociado no meio do ano, poderá sair do graça quando o contrato estiver a seis meses de terminar.





Globo Esporte