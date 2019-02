Clubes aprovam utilização do VAR em todos os jogos do Campeonato Brasileiro

(Foto: Thayuan Leiras)

O Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro aprovou por unanimidade, junto aos clubes, a proposta da CBF para que todos os 380 jogos da edição de 2019 tenham o uso do árbitro de vídeo, conhecido como VAR (Video Assistant Referee). A Confederação vai arcar com os custos da tecnologia e infraestrutura, e os clubes serão responsáveis pelas despesas de pessoal dos profissionais que vão operar a tecnologia.





A utilização do VAR virou uma grande discussão dentro do Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ir a votação no ano passado, mas foi vetado pelos clubes pelo placar de 12 a 7. Na época, o custo ficaria inteiro com as 20 equipes.





Entretanto, os clubes vetaram a limitação da troca de técnicos. A CBF queria limitar em uma troca de treinador por equipe durante a edição deste ano de Brasileirão. E foi aprovado o limite de 40 inscritos na competição, mas com duas ressalvas: está liberado o uso de jogadores do sub-20 e é possível fazer cinco substituições na relação ao longo do torneio.





Outra novidade será a Supercopa do Brasil, torneio que será disputado em jogos único, em local a ser previamente divulgado, entre o campeão da série A do Brasileiro e campeão da Copa do Brasil. A proposta foi apresentada pela CBF na última quinta-feira.