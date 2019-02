Coaching é ferramenta para transformar a vida de atletas amadores e profissionais

(Foto: Luiz Doro / adorofoto)









Todo mundo conhece o provérbio ‘Ano novo. Vida Nova”. Mas quantas das pessoas que gostariam de fazer dessa máxima uma verdade pessoal realmente conseguem? Insegurança, procrastinação e falta de foco são alguns dos fatores que jogam contra. Um caminho para transformar o desejo de mudança em realidade é o coaching. Quem garante é o Coach Esportivo Sergio Salgado. “Trabalho com o que chamo de Transição Positiva, que é ajudar o esportista a alcançar metas e objetivos da melhor maneira possível. Trata-se de uma mudança de comportamento e uma reprogramação mental visando a melhoria contínua e melhores resultados.”, explica.





Embora ganhe cada vez mais espaço no Brasil, o coaching deve ser mais difundido, acredita Salgado, que fornece mais detalhes sobre a metodologia. “As ferramentas usadas nas sessões ajudam a pessoa a descobrir mais sobre si mesmo e a fazer um plano de ação baseado nos seus valores, suas habilidades e potenciais. Quando seus valores estão alinhados com a sua meta, o caminho para alcançá-la se torna-se mais positivo”, explica o Coach, que complementa. “Estabelecer metas tira a pessoa da posição de vítima para a posição de estar no controle da sua vida”.





Especializado em esporte, Salgado especifica como funciona sua atuação. “O papel do coach esportivo é dar suporte emocional ao atleta para que ele defina sua meta com clareza e desenvolva um plano de ação para alcançá-la. O coaching esportivo é um processo de transformação que visa dar segurança e confiança para que se explore todo o seu potencial e desempenho máximo para alcançar os resultados esperados. Esse processo busca também reduzir as interferências de questões limitantes e de fatores externos que o impedem de ir além”, afirma.





Sergio Salgado tem realizado um trabalho inovador ao focar no coaching esportivo em duas frentes. “Atuo nos nichos performance e renovação profissional para atletas. No primeiro, ajudo esportistas a melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. No segundo, auxilio esportistas profissionais ainda em atividade a construir um plano de ação para o seu futuro, sempre alinhado com seus valores, habilidades e novos objetivos. O trabalho visa transformar a transição para a aposentadoria em um recomeço, uma porta aberta para novos desafios e conquistas”, esclarece o profissional.





No plano da performance, Salgado explica que tantos profissionais como amadores podem se beneficiar das ferramentas do coaching. Sua ação é calcada em seis pilares: foco, planejamento, motivação, persistência, melhoria contínua, resultado. “Unidos, esses fatores ajudam a transformar a vida das pessoas tanto no esporte como em suas vidas pessoais e profissionais”, complementa o Coach, que, além do trabalho individualizado, também atua em instituições, como é o caso da ONG AEC Kauê, de São Paulo.