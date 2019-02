Com desfile de gato preto no gramado, Wolverhampton bate o Everton fora de casa

(Foto: Carl Recine/Reuters)









Um gato preto foi o craque da vitória do Wolverhampton sobre o Everton, por 3 a 1, neste sábado, no Goodison Park, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. O animal desfilou pelo gramado por mais de dois minutos e rendeu boas risadas de torcedores, jogadores e comissões técnicas, além de ótimos cliques dos fotógrafos.





Àquela altura, aos 21 minutos do segundo tempo, os Wolves já venciam por 3 a 1 – gols de Rúben Neves, de pênalti, Raúl Jiménez e Dendoncker, enquanto André Gomes chegou a deixar tudo igual no primeiro tempo.





O resultado jogou o time de Nuno Espírito Santo para a sétima colocação, com 38 pontos, atrás apenas do big-6. O Everton, de Richarlison (titular nos 90 minutos) e Bernard (banco), é o nono, com 33.





