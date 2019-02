Com Rafaela Silva e Mayra Aguiar, Brasil disputa o Grand Slam de Paris de judô

(Foto: Marina Mayorova/IJF)









A seleção brasileira de judô terá neste fim de semana o primeiro grande desafio da temporada 2019. Trata-se do tradicional Grand Slam de Paris, que acontece nos dias 9 e 10 de fevereiro e vale até mil pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Judô (FIJ). A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) levou apenas o time feminino, que tem 14 representantes. Dentre elas, estão Rafaela Silva, campeã olímpica, e Mayra Aguiar, bicampeã mundial. As judocas desembarcaram nesta quinta na capital francesa e farão uma atividade de adaptação.





Em Paris, a seleção será representada pelas judocas Maria Suelen Altheman (+78kg), Beatriz Souza (+78kg), Mayra Aguiar (78kg), Samanta Soares (78kg), Maria Portela (70kg), Ellen Santana (70kg), Ketleyn Quadros (63kg), Alexia Castilhos (63kg), Rafaela Silva (57kg), Tamires Crude (57kg), Eleudis Valentim (52kg), Larissa Pimenta (52kg), Nathália Brígida (48kg) e Gabriela Chibana (48kg), que substituirá Sarah Menezes na competição.





A campeã olímpica, que estava convocada para Paris, Oberwart e Dusseldorf no 48kg, passará a representar o Brasil no meio-leve (52kg) em 2019. Por isso, seu calendário de competições foi replanejado pela comissão técnica da CBJ.





Os homens, que estavam em treinamento de campo no Japão em janeiro, lutarão o Grand Slam de Dusseldorf, no final de fevereiro.





Informações gerais





Ao todo, mais de 600 judocas de 98 países estarão em ação no Palácio de Bercy neste fim de semana. Entre eles, diversos medalhistas olímpicos e mundiais, como a tricampeã mundial Clarisse Agbegnenou (63kg), que lidera a seleção anfitriã, e um esquadrão de 23 japoneses, com Ami Kondo (48kg), Hifume Abe (66kg), Naohisa Takato (60kg), Soichi Hashimoto (73kg), além dos principais judocas de potências como Alemanha, Cuba, Rússia, Azerbaijão, Kosovo, Geórgia, Hungria, Israel, Mongólia, Holanda, Coreia do Sul, entre outros.





O Brasil já teve quatro campeões no torneio parisiense. Edinanci Silva foi a primeira brasileira a conquistar o ouro na competição, em 2000. Seis anos mais tarde foi a vez de João Derly colocar o hino do Brasil para tocar em Bercy. Leandro Guilheiro repetiu o feito de seus companheiros em 2010, e Mayra Aguiar fez uma dobradinha com títulos em 2012 e 2016. A meio-pesado pode chegar ao tri inédito de Paris neste domingo.





Programação no sábado e no domingo





7h – Preliminares

14h - Medalhas





