Com São Paulo e Palmeiras como novidades, FPF divulga grupos do Paulista feminino

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)









A Federação Paulista de Futebol divulgou, na tarde desta segunda-feira, 25, o formato e a divisão das chaves para a disputa do Campeonato Paulista Feminino deste ano. Nesta edição, os quatro grandes clubes do estado de São Paulo aparecem na briga pelo título.





O torneio será dividido em dois grupos com sete equipes cada, mantendo o formato de 2018 com grupos regionalizados e dois clubes grandes para cada chave. As novidades do torneio, São Paulo e Palmeiras aparecem no grupo um. Finalistas da edição de 2018, Santos e Corinthians integrarão a chave 2.





No ano passado, as campeãs foram as Sereias da Vila. O Santos carimbou o título após vencer o primeiro jogo sobre o Corinthians por 1 a 0 e empatar o segundo confronto por 2 a 2.





O início do Paulistão feminino está marcado para o dia 24 de março, no entanto a data pode sofrer alterações já que no mesmo dia há uma rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois melhores de cada chave se classificam para o mata-mata, que será definido nos pênaltis em caso de igualdade na soma dos placares. A final está prevista para o dia 6 de outubro.





Confira as chaves do Paulistão:





Grupo 1





Ferroviária

Rio Branco de Americana

Ponte Preta

São José do Rio Preto

Internacional de Franca

Palmeiras

São Paulo





Grupo 2





Corinthians

Juventus

Portuguesa

Osasco Audax

São José

Taubaté

Santos





Globo Esporte