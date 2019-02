Com um a menos desde primeiro tempo, São Paulo fica no zero com RB Brasil

São Paulo e RB Brasil empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, num jogo em que o Tricolor teve um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo – Gonzalo Carneiro foi expulso após entrada dura em Rafael Carioca. O RB criou mais chances, finalizou 23 vezes, contra apenas nove do São Paulo, e viu Tiago Volpi fazer grandes defesas. Ao menos, um consolo ao clube de Campinas: vai terminar a primeira fase do Paulistão sem perder para os grandes – empatou com o Palmeiras e venceu o Corinthians. O Santos só pode ser rival no mata-mata. Veja abaixo os melhores momentos:





O resultado leva o São Paulo aos 10 pontos, ainda fora da zona de classificação no Grupo D – está atrás de Oeste (12) e Ituano (11). O RB Brasil, com 15 pontos, é segundo colocado no Grupo A, atrás apenas do Santos. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Paulistão.





Insatisfeitos com a fase do São Paulo na temporada, torcedores protestaram antes do jogo. Na entrada do Morumbi, os tricolores se reuniram em frente ao acesso dos jogadores ao estádio. Os principais alvos foram o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, com pedidos de renúncia, o executivo de futebol Raí, com gritos para o ídolo sair, e xingamentos a jogadores como Reinaldo, Bruno Peres, Nenê e Diego Souza.





Aos 38 minutos do segundo tempo, Rafael Carioca, do RB Brasil, e Igor Vinícius, do São Paulo, se chocaram, rosto com rosto, no meio-campo. O lateral são-paulino ficou com a testa sangrando, mas quem se deu pior foi o jogador adversário. Rafael Carioca caiu com tontura em campo, foi atendido com urgência pelos médicos do clube, mas logo depois a equipe teve que chamar a ambulância. O jogador passa bem, está consciente, e vai passar a noite em observação.





Gonzalo Carneiro levou cartão amarelo aos 18 minutos do primeiro tempo após uma entrada dura em Rafael Carioca. Ao notar o sangramento na perna do jogador do RB, porém, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira mudou sua decisão e expulsou o atacante do São Paulo. Na Central do Apito, o comentarista Leonardo Gaciba disse que o cartão vermelho foi exagerado.





A estratégia traçada por Mancini ao longo da semana foi por água abaixo aos 18 minutos da primeira etapa. Gonzalo Carneiro deu uma solada em Rafael Carioca e foi expulso da partida. Com isso, a primeira etapa do Tricolor acabou, mas o RB Brasil não soube aproveitar também. O time de Antônio Carlos não criou chances reais de gol.





O RB Brasil voltou melhor para o segundo tempo. Ao todo foram cinco chances reais de gol, a maioria delas em finalizações de média distância, que terminaram na defesa de Tiago Volpi. O placar, porém, não saiu do zero. A segunda etapa ficou marcada também pelo choque entre Rafael Carioca e Igor Vinícius. O lateral foi levado para um hospital de ambulância.





O árbitro de vídeo será utilizado no Paulistão a partir das quartas de final. No Morumbi, o equipamento foi testado neste domingo.





Desfalque do São Paulo neste domingo, Hernanes foi ao Morumbi e acabou tietado pelos torcedores. O jogador se recupera de uma tendinite na perna direita.





Globo Esporte