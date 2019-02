Comercial domina Olímpia no Palma Travassos e volta a vencer na Série A3

(Foto: Weber Sian)









O Comercial venceu o Olímpia por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Palma Travassos, e quebrou a sequência de duas derrotas na Série A3 do Paulista. Os gols foram marcados por Edson Pio e Caio Vieira, que tem seis gols e é o vice-artilheiro do estadual. Com muita chuva em Ribeirão Preto, a Joia recebeu 1.197 torcedores.





Na tabela, a vitória recolocou o Leão do Norte no G-4, agora com 16 pontos. O time alvinegro, porém, ainda pode ser ultrapassado por Capivariano e Noroeste, que jogam na rodada. Derrotado em Ribeirão Preto, o Galo permaneceu na zona de rebaixamento, em 15º, com quatro pontos.





O Olímpia volta a jogar na próxima sexta, quando enfrenta o Grêmio Osasco, às 19h, no José Liberatti. O Comercial entra em campo no sábado, em Indaiatuba, para enfrentar o Primavera, às 15h.





O jogo





O primeiro teve amplo domínio do Comercial. O quarteto ofensivo deu muito trabalho ao goleiro Jeferson, do Olímpia. João Marcos desperdiçou ao menos duas boas chances, Caio Veira e Romarinho também criaram oportunidades, mas foi Edson Pio quem balançou a rede.





Aos 11 minutos, Caio Vieira foi até a linha de fundo, ganhou do zagueiro Bruno Leal, cruzou e João Marcos foi travado no chute, mas na sobra, Pio concluiu ao gol e abriu o marcador.





Ainda no primeiro tempo, os dois times perderam jogadores contundidos. O volante Kasado, pelo Comercial, saiu com dores no adutor esquerdo e foi substituído por Cesinha. No Galo, o volante Daniel deixou o campo para a entrada de Zezinho.





O jogo dominado da etapa inicial mudou de panorama no segundo tempo, ao menos no início. O Olímpia voltou do intervalo com nova disposição. Logo no primeiro ataque, Zezinho poderia ter concluído ao gol, mas preferiu fazer o passe na área e foi desarmado por Silvio.





Mas aos 17 minutos, o Comercial recolocou ordem na casa. Em uma bonita troca de passes entre Erik Bessa e Dener, o atacante Caio Vieira recebeu na área, girou para a esquerda, tirou a marcação de Guilherme e chutou forte, sem chances para Jeferson – foi o sexto gol de Caio na Série A3.





O segundo gol comercialino acabou com qualquer pretensão do Galo na partida. Os donos da casa ainda tiveram ao menos duas oportunidades para ampliar, com Caio Vieira e Romarinho.





Globo Esporte