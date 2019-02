Conmebol muda datas de jogos da Libertadores por conta de amistosos de seleções sul-americanas

(Foto: Agustin Marcarian/Reuters)









A Conmebol publicou nesta segunda-feira uma nota oficial informando sobre mudanças no calendário da Copa Libertadores por conta dos amistosos da data Fifa das seleções sul-americanas em preparação para a Copa América de 2019, no Brasil. De acordo com a entidade, os jogos da fase de grupos programados entre os dias 25 e 31 de março serão disputados entre 1 e 7 de abril.





Alguns clubes brasileiros disputarão jogos nestas datas apresentadas pela Conmebol para a Copa Libertadores. O Athletico-PR receberá o Boca Juniors no dia 2 de abril. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo fora de casa. No dia 3, em Porto Alegre, o Internacional pega o River Plate, enquanto o Flamengo, também em casa, enfrenta o Peñarol. No caso do clube carioca, um problema pode acontecer. Se chegar na decisão da Taça Rio, a data estipulada pela Ferj é justamente o dia 3, uma quarta-feira. No dia 4, o Grêmio entre em campo contra a Universidad Católica, no Chile.





Ainda de acordo com a Conmebol, essa mudança será importante porque permite que as seleções possam contar com todos os jogadores para os amistosos que serão disputados em março. Além disso, os clubes também não correm o rico de perder jogadores durante a Copa Libertadores.





Na nota divulgada pela Conmebol nesta segunda-feira informa que tal mudança no calendário da competição já estava prevista para ser analisada quando os jogos foram marcados. Portanto, não interfere no andamento da competição.





