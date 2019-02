Considerado um dos mais modernos, CT do Athletico está sem alvará desde 2014

(Foto: Gabriela Ribeiro)









Apontado como um dos centros de treinamento mais modernos do país, o CT do Athletico, conhecido como CT do Caju, está irregular em relação às documentações necessárias para seu funcionamento. Segundo levantamento feito pela prefeitura de Curitiba, a pedido do jornal Gazeta do Povo, o CT está sem alvará desde 2014. O GloboEsporte.com confirmou a falta de alvará com a prefeitura.





O CT do Athletico está localizado no bairro do Umbará, distante cerca de 20 quilômetros da região central de Curitiba. Além da estrutura para atender os jogadores profissionais, ele também recebe os jogadores da base e possui um hotel destinado a garotos de 14 a 19 anos. Atualmente abriga 120 garotos.





No último domingo, o CT foi destaque em uma matéria do Fantástico, que mostrava como era a vida dos jovens longe das famílias e destacava a estrutura existente. Na reportagem, o vice-presidente do Athletico, Marcio Lara, afirmava que todos os garotos têm acompanhamento pedagógico e psicológico.





A reportagem do GloboEsporte.com entrou em contato com o Athletico, mas o clube não se pronunciou. No início da semana, o pedido foi feito sobre mais informações a respeito do CT e as documentações, mas recebeu um comunicado nesta sexta que o clube "não iria participar da reportagem".





O levantamento da prefeitura apresentou a situação de 43 locais, entre elas, 39 estariam em situação irregular, com problemas que vão desde a falta de alvará ou atividade não condizente. Todas elas estão ligadas a esportes amadores. Entre os três que estão com a documentação em dia, o estádio Couto Pereira, do Coritiba, está regular. O estádio possui alojamento para as categorias de base.





Após o tragédia no CT do Flamengo, com o incêndio no alojamento das categorias de base e que matou 10 jovens jogadores e deixou três feridos, a Câmara de Vereadores de Curitiba fez um pedido de informações sobre laudos e alvarás dos centros de treinamentos. Os Bombeiros informaram que estão realizando uma operação pente fino em 48 CTs do estado.





