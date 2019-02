Corinthians demite Luis Paulo Rosenberg da diretoria de marketing

(Foto: Marcelo Braga)

O Corinthians anunciou em nota oficial a demissão de Luis Paulo Rosenberg como diretor de marketing. De acordo como o site Globo Esporte, o clube aceitou o pedido de desligamento feito por Rosenberg, mesmo o diretor tendo anunciado que não pediu para sair.





Sua saída ocorre após um grupo de 52 conselheiros enviar uma reclamação formal para o presidente Andrés Sanchez pedindo sua demissão. Rosenberg esteve envolvido em muitas polêmicas, uma delas fazendo analogia da venda de naming rights da Arena Corinthians a uma mulher com Aids.





“O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos quatro grandes grupos interessados em vir. É mais ou menos... Eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de Aids (sic) positivo. Como é que eu encaixo a camisinha é o grande desafio”, afirmou Rosenberg.





O economista se tornou um dos pilares da gestão Andrés Sanchez, que assumiu o clube em fevereiro do ano passado. O presidente teve que tomar a decisão diante da pressão que vinha recebendo de boa parte dos conselheiros do clube.





Rosenberg ainda chegou a ser criticado por não conseguir um patrocínio máster ao clube, que foi fechado recentemente pelo Timão com o Banco BMG, que pagará ao clube R$ 12 milhões ao ano, valor considerado baixos pelos conselheiros. Outra crítica é de o diretor não ter conseguido vender os naming rights da Arena em Itaquera.