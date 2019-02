Corinthians desiste da contratação do zagueiro Lucão, do São Paulo

(Foto: Newton Menezes/Futura Press)









O Corinthians recuou nas negociações com o São Paulo e desistiu da contratação do zagueiro Lucão.





O negócio era dado certo pelos clubes até a semana passada, mas o Corinthians reavaliou a transferência após a contratação do uruguaio Bruno Méndez.





As duas diretorias confirmam que a transferência não deve mais ocorrer por "falta de acerto em termos contratuais", mas não revelam detalhes. O excesso de zagueiros no elenco, a lesão recente de Lucão e as condições financeiras do negócio foram alguns dos motivos que fizeram o Timão recuar.





Aos 22 anos, Lucão tem contrato com o São Paulo até o meio da temporada. Pelo acordo que estava alinhado, o Timão ficaria com 60% dos direitos econômicos do defensor, e o São Paulo manteria 40%. O jogador firmaria vínculo até o fim de 2020.





Com a chegada de Lucão, o elenco alvinegro passaria a ter seis zagueiros. Atualmente, o técnico Fabio Carille tem à disposição Henrique, Léo Santos, Manoel e Pedro Henrique - Bruno Méndez se apresentará na próxima semana.





O zagueiro são-paulino não disputa uma partida oficial desde 3 de março de 2018, quando atuou os 90 minutos na derrota do Estoril por 6 a 0 para o Braga, pelo Campeonato Português. Em agosto do ano passado, já de volta ao São Paulo, ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo.









Formado na base do Tricolor, Lucão, hoje com 22 anos, despontou como uma grande promessa, mas não conseguiu se firmar por conta de atuações irregulares, entre elas a da goleada por 6 a 1 diante dos reservas do Corinthians, na última rodada do Brasileirão de 2015.





