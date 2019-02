Cristiano Ronaldo faz mais dois, mas falhas da Juve e gols de Gervinho decretam empate com o Parma

Crise na Juventus? Obviamente que isso não passa de um grande exagero, mas o fato é que, pela primeira vez na temporada, a Velha Senhora deixou de vencer em duas partidas consecutivas. Depois de perder para a Atalanta pela Copa da Itália no meio de semana, a equipe tropeçou diante do Parma na tarde deste sábado. Cristiano Ronaldo fez sua parte e marcou mais dois, mas um festival de falhas defensivas decretou o empate em 3 a 3 pelo Campeonato Italiano.





A Juventus foi a campo sem ao menos um jogador do trio Chiellini, Bonucci e Barzagli (todos eles machucados) pela primeira vez em oito anos. E que falta parecem fazer eles... Rugani e Cáceres formaram a defesa titular, mas as falhas defensivas marcaram o jogo em Turim. No primeiro gol do Parma, Khedira deixou Barillà cabecear livre na área; no segundo, tanto Kucka (quem cruzou) quando Gervinho (quem finalizou) estavam completamente sozinhos; e no terceiro, Mandzukic foi tentar inventar atrás, logo nos acréscimos, e entregou de graça para o adversário.





Cristiano Ronaldo fez uma partidaça e merecia a vitória. Foi um dos jogadores que mais finalizou a a gol. No primeiro, deu sorte porque a bola desviou na defesa e encobriu o goleiro Sepe. No segundo, totais méritos o gajo, que adiantou o marcador e acertou uma cabeçada de manual. Artilheiro do Campeonato Italiano, Cristiano já tem 19 gols marcados na temporada.





Mesmo com o tropeço, a Juventus segue absoluta e inabalável na liderança do Campeonato Italiano. No entanto, não mais com 11, mas nove pontos de diferença para o Napoli: 60 contra 51. O Parma, por sua vez, ganhou uma posição na tabela e assumiu a 11ª colocação, com 29 pontos. Confira a classificação completa clicando aqui.





As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano no próximo final de semana. No sábado, o Parma recebe a Inter de Milão em casa, às 17h30 (de Brasília). No domingo, é a vez da Juventus visitar o Sassuolo, às 15h.





