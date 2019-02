Cruzeiro vira em casa diante do Campinas e retoma liderança da Superliga Masculina

O Cruzeiro mostrou a força que tem e o motivo de ser o atual pentacampeão brasileiro de vôlei. Em Contagem, neste sábado, a equipe ficou perto de ser derrotada pelo Campinas, mas reagiu, após estar perdendo por 2 sets a 0, e com a boa atuação de seus principais jogadores acabou fechando a partida em 3 sets a 2 (parciais de 20/25, 18/25, 25/22, 25/16 e 18/16). A equipe está de volta à liderança da competição.





Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 42 pontos na Superliga, ficando com um a mais que o Sesi. Já o Campinas continua em sétimo lugar com 24 pontos. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o SJ Vôlei, no Poliesportivo do Riacho, em Contagem, às 20h (de Brasília), na próxima quarta. No mesmo dia e mesmo horário, o Campinas visita o Ribeirão Preto, no ginásio Cava do Bosque.





O jogo





No primeiro set, foi o Cruzeiro que começou a frente do placar, chegando a abrir dois pontos. Entretanto, deixou o Campinas reagir e passar para a liderança do set inicial. O time paulista chegou a abrir seis pontos de vantagem, ficando com 19 a 13 e aproveitando os erros de ataque da Raposa. A vitória parcial veio em um saque na rede de Filipe. Parcial de 20/25.





O jogo novamente foi do Campinas no segundo set. A equipe paulista foi de ponta a ponta a frente do placar, que passou a ficar mais tranquilo a partir da primeira parada técnica. Foi assim até o final da parcial, com vitória de 18/25.





O terceiro set marcou uma reação do Cruzeiro. O time mineiro se encaminhava para ceder mais um set para o time visitante, que fecharia o jogo. Mas aí, o atual campeão nacional reagiu no final, errando pouco nos últimos pontos. A equipe comandada por Marcelo Méndez acabou fechando a parcial em 25/22.





No quarto set, o Cruzeiro continuou melhor. Após os primeiros pontos marcarem o equilíbrio entre os times, o Cruzeiro conseguiu uma sequência de três pontos - ataque de Rodriguinho, ace de Filipe e bloqueio no ataque do Campinas - que o fizeram descolar do placar. A equipe cruzeirense manteve a soberania e conseguiu abrir mais ainda vantagem, fechando o quarto em set em 25/16.





O quinto set foi emocionante, com as equipes se alternando na liderança. Mas o Cruzeiro mostrou força e aproveitou dois erros de saque do time adversário para vencer a partida por 18/16.





Globo Esporte