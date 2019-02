CT do Vasco é interditado, e clube transfere treinamento do time para São Januário

(Foto: Felipe Schmidt)









O centro de treinamento onde o time profissional do Vasco treina foi interditado pelas autoridades nesta quinta-feira. Com isso, o treino do time profissional foi transferido para São Januário.





A ação faz parte das vistorias que vem sendo realizadas nas estruturas utilizadas pelos clubes, em todo Brasil, desde o incêndio do Ninho do Urubu, na semana passada. A instalação, em Vargem Grande, só poderá ser utilizada com o alvará de funcionamento.





O espaço é alugado pelo Vasco desde o ano passado, utilizado apenas pelo time profissional. O clube assinou, também em 2018, contrato de três anos de utilização do espaço. O local, que tem como proprietários o atacante Vagner Love e o empresário Evandro Ferreira, pai do volante Evander, que já defendeu o clube.





No começo da semana, a Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro já tinha realizado vistorias nos centros de treinamento do clube. Nela, os técnicos constataram obras não licenciadas em andamento.





O CT conta com dois campos de medidas oficiais, vestiários, uma piscina, uma arquibancada para 800 lugares, uma caixa de areia e academia adaptada com os aparelhos do Centro Avançado de Prevenção, Reabilitação e Rendimento Esportivo do Vasco (Caprres). O local não tem alojamento.





Globo Esporte