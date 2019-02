Cuca não tem licença exigida por FPF e CBF para dirigir São Paulo; clube diz ter acordo com entidades

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)









Cuca, técnico do São Paulo, não tem a licença que a CBF e a Federação Paulista de Futebol exigem dos treinadores que atuam no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Isso, porém, não deve impedi-lo de dirigir o time nos dois torneios.





Por meio de sua assessoria de comunicação, o São Paulo informou que Cuca "já está comprometido a fazer (o curso para treinadores) na próxima edição" e que, "amarrado a este compromisso, está autorizado a dirigir o time até lá".





A próxima edição dos cursos para obtenção da Licença A e da Licença Pró – as duas exigidas pela FPF e pela CBF – estão previstas para dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro.





O "Manual do Licenciamento" da CBF, documento que lista as exigências a serem cumpridas pelos clubes que pretendem disputar competições organizadas pela entidade, diz:





– [...] É importante destacar que a partir de 2019, todos os treinadores das equipes principais deverão apresentar a Licença Honorária, Licença Pro ou Licença A para treinadores emitida pela CBF, ou, então, estar matriculado no curso para obtenção de licença.





O artigo 26 do regulamento do Campeonato Paulista, único torneio que o São Paulo disputa neste momento do ano, prevê:





– Somente poderão participar da competição treinadores devidamente cadastrados pelos seus Clubes no sistema Gestão WEB da CBF, que tenham Licença Honorária, Licença PRO ou Licença A emitida pela CBF, ou então, apresentar a matrícula no curso para obtenção da respectiva licença no ano em questão, sob pena de multa administrativa ao Clube infrator.





De acordo com a CBF, Cuca não tem nenhuma dessas licenças. O técnico foi convidado pela confederação a fazer o curso no final do ano passado, mas não pôde porque estava passando por um tratamento médico.





Neste mês, a CBF abriu uma nova turma – da qual fazem parte Renato Gaúcho, Lisca e Dorival Júnior, entre outros. Cuca também não participou. Segundo o São Paulo, ele vai fazer o curso entre 5 e 15 de dezembro, na Granja Comary.





O prazo previsto para Cuca começar a trabalhar no São Paulo é 15 de abril. Em entrevista coletiva nesta semana, o técnico disse que pretende voltar antes disso. As duas finais do Campeonato Paulista estão marcadas para 14 e 21 de abril.





No caso do Campeonato Brasileiro, pode haver uma brecha no regulamento específico da competição, que ainda não foi elaborado. O documento só será elaborado após o Conselho Técnico do torneio, que será realizado nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro.





No caso do Campeonato Paulista, o regulamento prevê o pagamento de "multa administrativa", mas não estipula valores. Questionada sobre a situação do técnico do São Paulo, a FPF respondeu por meio de uma nota:





– Caso o treinador seja registrado no Campeonato Paulista, a FPF consultará a CBF sobre sua situação em relação à licença exigida no Regulamento da competição.





