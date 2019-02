Cueva faz Santos ultrapassar limite de estrangeiros, e busca por reforços se restringe a brasileiros

A chegada de Cueva no Santos fará o time ultrapassar o limite de jogadores estrangeiros no elenco para o Campeonato Paulista – apenas cinco podem ser inscritos por partida. Agora, a busca por novos jogadores deverá ficar restrita a jogadores brasileiros.





Com Cueva, o técnico Jorge Sampaoli terá à disposição seis estrangeiros, mas só cinco podem constar na súmula no estadual, o que significa que um deles não poderá sequer ser relacionado.





O uruguaio Carlos Sánchez, o paraguaio Derlis González, o venezuelano Yeferson Soteldo e os colombianos Copete e Felipe Aguilar têm sido utilizados com frequência.





Além dos seis citados, o Santos ainda conta com Bryan Ruiz no elenco, mas o costarriquenho não tem sido aproveitado e deve deixar o Peixe em breve.





O Santos, porém, ainda não encerrou as buscas por reforços. Agora, terá que restringir essa caça a atletas brasileiros. Além de Cueva, que deve assinar contrato até o final da semana, Sampaoli ganhou Aguilar, Soteldo e Everson; só o último, goleiro, não é de fora do país.





Em busca de um centroavante e um lateral-esquerdo, o Santos já foi atrás de Raniel, do Cruzeiro, para jogar no ataque, e Filipe Jonatan, do Ceará, para a lateral. No entanto, as duas propostas feitas pelo Peixe foram recusadas por não atenderem as exigências de cada clube.





O mais recente interesse do Santos no mercado é no atacante Alexandre Pato. O jogador recebeu uma ligação de Jorge Sampaoli e demonstrou interesse em jogar no Peixe, mas os valores dificultam a negociação.





Para solucionar o problema na lateral esquerda, o Santos pode ter a receita dentro de seu elenco. Jean Mota já fez a função anteriormente e disse estar à disposição de Sampaoli para atuar pelos lados.





O próximo compromisso do Santos é contra o Altos, do Piauí, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Teresina. A estreia do Peixe na Copa do Brasil terá transmissão do SporTV, com narração de Luiz Carlos Júnior e comentários de Ricardinho e Alex Escobar.





Globo Esporte