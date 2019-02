Demissão de Mourinho custa mais de R$ 95 milhões aos cofres do Manchester United

Um assunto que ainda é polêmico no futebol internacional é a demissão do técnico José Mourinho do Manchester United. Dispensado antes do final do contrato após uma péssima campanha no Campeonato Inglês, o treinador assinou junto ao clube uma rescisão contratual onde Mourinho não poderia comentar sobre a demissão para a imprensa.





No entanto, o assunto está rendendo e mexendo com os cofres do clube inglês. No seu último resultado financeiro divulgado, o clube revelou um gasto com “itens excepcionais” relativos ao treinador e a seis membros da comissão técnica que deixaram o clube. No total, o Manchester vai desembolsar 19,6 milhões de libras (aproximadamente R$ 95,1 milhões).





A saída de Mourinho foi um tanto polêmica, já que o treinador havia se desentendido por várias vezes com o meia Pogba e o ambiente nos vestiários não era muito amistoso. As desavenças tinham atingido os outros jogadores e isso se refletiu em campo.





Após sua saída, o clube ficou sobre o comando interino de Ole Gunnar Solskjaer, que ficará até o final da temporada 2018/2019. O Manchester teve uma ascensão enorme no Inglês e, enquanto estava fora da zona da Liga Europa com Mourinho, hoje briga por uma vaga na Champions League.





O Manchester United também divulgou uma receita recorde para o segundo trimestre do ano financeiro, de 208,6 milhões de libras (R$ 1,012 bilhão), resultado da elevação do valor pago pelos direitos de transmissão do torneio continental. E o clube prevê uma receita anual entre 615 milhões de libras e 630 milhões de libras (entre R$ 2,983 bilhões e R$ 3,056 bilhões).