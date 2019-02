Di Grassi ultrapassa Wehrlein nos metros finais e vence prova da F-E no México. Massa é 8º

Aos 45º do 2º tempo! Assim se pode descrever a vitória de Lucas Di Grassi, neste sábado, no ePrix da Cidade do México. Largando na segunda posição, o brasileiro da Audi foi ultrapassado na largada, passando grande parte da prova na terceira colocação. Entretanto, nos minutos finais, Di Grassi encostou nos líderes, superou Oliver Rowland para ser segundo e, nos metros finais, Pascal Wehrlein para conquistar a primeira vitória na temporada 2018-2019 da F-E.





Wehrlein ainda foi punido em 5s, por ter cortado uma chicane na volta final, fechando a corrida em sexto. Largando em terceiro, sua melhor posição no grid até então, Felipe Massa esteve entre os seis primeiros por muitas voltas, mas perdeu rendimento no final, terminando em oitavo e marcando os primeiros pontos na F-E. Felipe Nasr sofreu com um toque logo na primeira volta e fechou apenas em 19º. Nelsinho Piquet bateu forte e abandonou a corrida.





Wehrlein sustenta a ponta





Estreando na primeira colocação do grid em uma corrida de F-E, Wehrlein fez bela largada, fechando a porta para Di Grassi. O brasileiro, então, foi ultrapassado por Oliver Rowland que assumiu a vice-liderança. Massa, terceiro no grid, largou mal e encerrou a primeira volta na sexta colocação após ser superado por Sébastien Buemi e António Félix da Costa. Tocado por Oliver Turvey, Nasr caiu para a última colocação.





Acidente com Nelsinho





Na briga com Jean-Éric Vergne pela décima colocação, Nelsinho Piquet tentou ultrapassar o francês, mas atingiu a traseira do carro da Techeetah. O F-E do brasileiro, então, decolou sobre a lateral direita do carro de Vergne, parando nas barras de proteção. Apesar da imagem impressionante, Piquet saiu do carro andando sem maiores dificuldades. A prova recebeu bandeira vermelha para que o Jaguar do brasileiro fosse retirado da pista.





Di Grassi ao ataque





Após a longa pausa, fruto da batida envolvendo Nelsinho Piquet, a prova permaneceu morna até os dez minutos finais. Se valendo de um erro de Oliver Rowland, Di Grassi enfim superou o britânico para recuperar a segunda colocação.





Com o "modo ataque" ativado, o brasileiro da Audi encostou no líder Wehrlein, mas não conseguia a ultrapassagem. Isso até os metros finais, quando Di Grassi colocou de lado na reta principal, superando o alemão por dentro, colado ao muro. Massa, que andou grande parte da prova em sexto, perdeu rendimento na parte final da corrida e recebeu a bandeira quadriculada em oitavo.





Globo Esporte