Em noite de estreias e homenagem, 76ers se impõem em casa e vencem os Nuggets

Foi uma noite de gala na Filadélfia! Com cerimônia de aposentadoria da camisa do lendário Moses Malone, vários astros do passado marcaram presença, como Charles Barkley e Julius Erving, o Dr. J. Em quadra, os 76ers não decepcionaram e estrearam muito bem o novo poderoso time titular. Vitória por 117 a 110 sobre o forte Denver Nuggets, diante de um ginásio lotado e vibrante.





Recém-chegado ao Philadelphia em troca com o LA Clippers, Tobias Harris, uma das quatro novidades no time, já assumiu lugar no quinteto inicial, ao lado de Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simmons e JJ Redick. Sem problemas para se entrosar, o ala apareceu bem no triunfo com 14 pontos e oito rebotes.





JJ Redick dropped 34 PTS (6 3PM) to lead the Sixers to a big win at home! 🔥 pic.twitter.com/PpJ6Kc89dk 9 de fevereiro de 2019



O jogo coletivo funcionou para os Sixers e todos os titulares alcançaram dois dígitos em pontuação. Destaque para JJ Redick, cestinha do jogo com 34 pontos - melhor marca na temporada. Jimmy Butler somou outros 22, Ben Simmons marcou 12 e Embiid anotou duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes.





Philly mostra força: bastante ativo no mercado esta semana, com seis novas adições ao elenco, os Sixers estrearam quatro reforços nesta sexta. O principal deles, Tobias Harris, que já ganhou vaga no quinteto titular, para muitos, o mais talentoso da Conferência Leste.





Harris não teve dificuldade para encontrar espaço entre os novos companheiros e, movimentando muito bem a bola, o Philadelphia começou dominando os Nuggets. No embalo das bolas de três, os donos da casa chegaram a abrir 16 pontos no segundo quarto.





Denver demorou para entrar no jogo, mas quando o fez, mostrou porque vem sendo um dos destaques da temporada. Com Nikola Jokic fazendo de tudo um pouco, os visitantes reagiram ainda na primeira etapa e, com sequência de 20-4, levaram o placar empatado em 56 a 56 para o intervalo.





O jogo seguiu equilibrado no segundo tempo e os Sixers contaram com algumas boas participações de outros três estreantes: o gigante sérvio Boban Marjanovic e os alas Mike Scott e James Ennis. Pelo Denver, Jamal Murray e Trey Lyles apoiaram Jokic, mantendo o placar apertado até a reta final.





O jogo chegou aos últimos quatro minutos empatado em 103 a 103. Foi então que os Sixers voltaram a se impor com Embiid gigantesco no garrafão e arrancaram para vencerem por 117 a 110.





Camisa de Moses é aposentada: no intervalo do jogo desta sexta, os 76ers homenagearam o lendário Moses Malone, três vezes MVP da NBA, que morreu em 2015. Campeão em 1983 com o Philadelphia e MVP das Finais, Moses teve o número 2 aposentado pela franquia. A família do pivô e companheiros do título, liderados por Julius Erving (Dr. J), estiveram na cerimônia.







Série negativa dos Nuggets: nem mesmo mais um triplo-duplo do sérvio Nikola Jokic - 27 pontos, 10 rebotes e 10 assistências - foi suficiente para evitar a terceira derrota seguida do Denver em viagem pela costa leste. Apesar dá fase ruim, o time ainda sustenta a vice-liderança da Conferência Oeste, mas cada vez mais distante do Golden State Warriors.





Campanhas

76ers: 35v, 20d (5º do Leste)

Nuggets: 37v, 18d (2º do Oeste)





Próximos jogos

76ers: contra os Lakers, domingo (10/02), na Filadélfia

Nuggets: contra o Heat, terça-feira (12/02), em Denver





Portis tem grande estreia, e Wizards vencem os Cavs





Novidade nos Wizards, o ala Bobby Portis fez excelente estreia e liderou vitória do time sobre os Cavaliers. Jogando em casa, o Washington dominou do início ao fim para fazer 119 a 106 sobre o Cleveland.





Portis foi o cestinha com 30 pontos - 16 deles apenas no primeiro quarto. Outro estreante dos Wizards, Jabari Parker teve sete pontos, 11 rebotes e nove assistências, enquanto Bradley Beal anotou duplo-duplo de 25 pontos e 13 assistências. Nos Cavs, Collin Sexton liderou com 27 pontos.





Campanhas

Wizards: 23v, 32d (10º do Leste)

Cavs: 11v, 44d (14º do Leste)





Próximos jogos

Wizards: contra os Bulls, sábado (09/02), em Chicago

Cavs: contra os Pacers, sábado (09/02), em Indiana





Pistons passam pelos Knicks





Em Detroit, os donos da casa tiveram trabalho, mas superaram os Knicks por 120 a 103. Andre Drummond foi o grande nome dos Pistons com 29 pontos e 20 rebotes. No New York, o jovem armador Dennis Smith Jr anotou a melhor marca da carreira com 31 pontos.





Campanhas

Pistons: 25v, 29d (9º do Leste)

Knicks: 10v, 44d (15º do Leste)





Próximos jogos

Pistons: contra os Wizards, segunda-feira (11/02), em Detroit

Knicks: contra os Raptors, sábado (09/02), em Nova York





Bulls surpreendem os Nets na volta de LeVert





Menos de três meses após sofrer lesão feia no tornozelo, Caris LeVert voltou nesta sexta-feira ao time dos Nets. O armador até bom retorno, mas não conseguiu evitar derrota para o Chicago Bulls, no Brooklyn, por 125 a 106.





O finlandês Lauri Markkanen foi o destaque dos Bulls com 31 pontos e 18 rebotes. Estreante no Chicago, Otto Porter Jr contribuiu com outros 18 pontos. Nos Nets, foram 23 pontos para D'Angelo Russell. LeVert jogou por 15 minutos e terminou com 11 pontos, quatro assistências e cinco roubos de bola.





Campanhas

Nets: 29v, 28d (6º do Leste)

Bulls: 13v, 42d (13º do Leste)





Próximos jogos

Nets: contra os Raptors, segunda-feira (11/02), em Toronto

Bulls: contra os Wizards, sábado (09/02), em Chicago





