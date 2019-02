Em noite de James Harden, Houston Rockets supera o Utah Jazz fora de casa

(Foto: Russ Isabella-USA TODAY Sports)









É uma dura missão superar o Houston Rockets em noite inspirada de James Harden. O Utah Jazz até tentou com o apoio de sua torcida em Salt Lake City, mas o MVP da última temporada da NBA fez os Rockets deslancharem no segundo tempo. Neste sábado, James Harden foi o grande responsável pela vitória do Houston por 125 a 98.





Os números de Harden impressionam. Com 43 pontos, ele superou a barreira dos 30 pontos pela 26ª partida seguida. É a terceira maior sequência da história da NBA, atrás apenas de Wilt Chamberlain, que tem o recorde de 65 jogos e tem também a segunda posição desse ranking, com uma série de 31 jogos anotando mais de 30 pontos.





Harden ficou muito perto de um "five by five" diante do Jazz. Além dos 43 pontos, foram 12 rebotes, 5 assistências, 6 roubadas de bola e 4 tocos.





A vitória fez o Houston Rockets se manter logo à frente do Utah Jazz na classificação da Conferência Oeste da NBA. Os dois times agora têm 30 vitórias, mas a equipe texana tem dois jogos a menos.





Campanhas

Jazz: 30v, 24d (7º do Oeste)

Rockets: 30v, 22d (6º do Oeste)





Próximos jogos

Jazz: contra os Suns, quinta-feira (07/02), em Utah

Rockets: contra os Suns, terça-feira (05/02), em Phoenix





SEGUE O LÍDER





Com o Golden State Warriors na cola na classificação da Conferência Oeste, o Denver Nuggets sabia que não poderia vacilar diante do Minnesota Timberwolves neste sábado. Jogando fora de casa, os Nuggets conseguiram arrancar uma vitória nos últimos segundos: 107 a 106. Nem os 31 pontos de Karl-Anthony Towns salvaram os Wolves. Os Nuggets contaram com 61 pontos do trio Malik Beasley (22 pontos), Will Barton (20) e Trey Lyles (19).





Campanhas

Wolves: 25v, 27d (11º do Oeste)

Nuggets: 37v, 15d (1º do Oeste)





Próximos jogos

Wolves: contra os Grizzlies, terça-feira (05/02), em Memphis

Nuggets: contra os Pistons, segunda-feira (04/02), em Detroit





Hawks batem os Suns





A fase do Phoenix Suns está longe de ser das melhores. Mesmo jogando em casa, o time sofreu sua 10ª derrota seguida, amargando a lanterna da Conferência Oeste. Neste sábado, o Atlanta Hawks venceu os Suns por 118 a 112, contando com um duplo-duplo de John Collins (35 pontos e 16 rebotes).





Campanhas

Suns: 11v, 43d (15º do Oeste)

Hawks: 17v, 35d (12º do Leste)





Próximos jogos

Suns: contra os Rockets, terça-feira (05/02), em Phoenix

Hawks: contra os Wizards, segunda-feira (04/02), em Washington





Kings superam os Sixers





Terceiro colocado da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers foi superado pelo Sacramento Kings neste sábado. Jogando em casa, o time californiano confirmou a vitória por 115 a 108 para continuar na briga por uma vaga nos playoffs - é o nono colocado do Oeste. Buddy Hield liderou o triunfo, com 34 pontos.





Campanhas

Kings: 27v, 25d (9º do Oeste)

Sixers: 34v, 19d (3º do Leste)





Próximos jogos

Kings: contra os Spurs, terça-feira (05/04), em Sacramento

Sixers: contra os Raptors, terça-feira (05/04), na Filadélfia





