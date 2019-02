Equipe da segunda divisão espanhola pode ser excluída do futebol por crise financeira

Enquanto o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol e o Real Madrid tenta sair de uma “crise” nesta temporada, as equipes da segunda divisão espanhola passam por uma situação complicada. Pelo menos a equipe do Reus Deportiu, localizado na cidade de Reus, na província de Tarragona, pode ser excluída do futebol internacional.





A equipe centenária passa por uma crise sem precedentes. Sem conseguir arcar com as despesas, o clube conta com apenas 12 jogadores e os funcionários estão há quatro meses sem receber salários. A equipe aguarda um milagre para reverter a situação, que se torna cada vez mais irreversível.





Além de uma carta aberta divulgada pelos jogadores junto a Associação de Futebolistas Espanhóis (Associación de Futbolistas Españoles AFE), a Federação decidiu suspender a equipe da temporada 2018/2019, o que automaticamente decreta seu rebaixamento.





Joan Oliver, maior acionista do Reus (Foto: EFE)





O Tribunal Administrativo do Esporte (CAS) discutia uma punição mais severa ao clube, com suspensão por três anos da LFP (Liga de Fútbol Profesional) e uma pena financeira de 250 mil euros, o que foi negado nesta sexta-feira (1º). A suspensão no campeonato foi mantida e a Federação nacional deve decidir nos próximos dias as providências em relação aos jogadores federados e aqueles que não receberam salário.





No último dia 7 de janeiro cinco jogadores saíram do clube, dentre eles o goleiro titular e o capitão Edgar Badia. A equipe enfrentou o Málaga naquela semana, mesmo com o pedido dos jogadores para que a partida fosse cancelada. Na coletiva antes do jogo, o técnico do Reus, Xavier Bartolo, fez críticas às tentativas de cancelar a partida e que não toleraria nenhum tipo de protesto que prejudicasse a competitividade da equipe. Contra o Málaga, vitória por 3 a 0.





O Reus Deportiu passa por promessas nunca cumpridas pelos últimos dirigentes. Alguns empresários se interessaram em comprar o clube, mas nenhuma negociação foi concretizada. Para o torcedor, resta a paixão pelo clube que ainda respira, mas sem uma perspectiva futura para o futebol.





O canal no Youtube “El Día Después em Movistar+” mostrou a realidade do clube e como os torcedores estão trabalhando para melhorar a situação. Confira abaixo (o áudio está em espanhol e não possui legenda):