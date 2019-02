Estrela do esqui alpino, Lindsey Vonn encerra carreira com bronze no Mundial

(Foto: Getty Images)









Uma carreira tão vitoriosa como a de Lindsey Vonn merecia um grande final. E foi o que a americana de 34 anos teve no Mundial de esqui alpino. Depois de sofrer uma queda feia na prova do super-G, ela se recuperou e se despediu do esporte conquistando o bronze do downhill em Are, na Suécia, no último domingo. Com mais um pódio em Mundiais, a maior estrela do esqui alpino selou sua aposentadoria.





- Eu queria demais terminar forte e tive muita dificuldade em controlar meus nervos. Estou feliz de ter chegado ao fim. Consegui descer (a montanha) com segurança - disse Lindsey.





Lindsey Vonn já havia anunciado que o Mundial de Are seria sua última competição. Não aguentava mais lutar contra seguidas lesões, a última foi uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo há apenas três meses.





Foi uma lesão que tirou a americana da Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. Ainda assim, Lindsey Vonn conquistou três medalhas olímpicas (um ouro e dois bronzes). Com o bronze de Are, a esquiadora faturou oito pódios em Mundiais (dois ouros, três pratas e três bronzes). Além disso, ela tem 82 vitórias em Copas do Mundo.





Neste domingo, Lindsey completou o percurso do downhill em 1min02s23. Só não foi mais rápida que a eslovena Ilka Stuhec (1m01s74) e do que a suíça Corinne Suter (1m01s97).







Globo Esporte