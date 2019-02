Ex-goleiro Jefferson diz que ficou fora de convocação da sub-20 em 2003 por ser negro

(Foto: Getty Images)









Jefferson foi um dos destaques da Seleção no título do Mundial Sub-20, em 2003, nos Emirados Árabes. Na decisão contra a Espanha, o Brasil venceu por 1 a 0 com gol de Fernandinho, hoje no Manchester City. Mas o ex-goleiro quase ficou fora daquela conquista. Em entrevista ao programa Resenha ESPN na noite da última sexta-feira, o ídolo do Botafogo disse que não foi chamado na primeira convocação por ser negro.





- Tive a oportunidade de disputar o Sul-Americano e o Pan-Americano pela sub-20. Antes da convocação para o Mundial, estava praticamente decretada quem seriam os goleiros: eu, Fernando Henrique (Fluminense) e Fabiano (Inter).





''Quando saiu a convocação em janeiro, eu estava certo que meu nome estava lá, mas para minha surpresa, quando vi no jornal, meu nome não estava lá. Fiquei muito chateado, pensei ''poxa, o que aconteceu?''. Um mês atrás estava tudo certo'' - lembrou Jefferson.





A questão é que o campeonato acabou sendo adiado por causa da guerra no Iraque. Passou de março/abril para dezembro, o que possibilitou a convocação do goleiro. Segundo Jefferson, a pessoal que barrou sua convocação saiu da CBF durante este período.





- O pessoal viajou para o Mundial nos Emirados Árabes, mas na época em que eles foram, na fase de treinamentos, estavam tendo guerras (Iraque). Eles ficaram duas semanas lá e cancelou o campeonato, passou para o final de 2003.





''Eu estava no banco do Max no Botafogo, na Série B. Faltando um mês para a convocação, eu nem estava esperando. Foi quando recebi uma ligação: ''E aí, está preparado para voltar à seleção? A gente ia te convocar lá atrás, só que a gente foi barrado, porque não poderia convocar goleiro negro".





- Ele me disse que tinha uma pessoa (dentro da CBF) que falou que não poderia convocar. Como a pessoa saiu, agora eles poderiam fazer o que quisessem.





No Mundial de 2003, Jefferson começou na reserva de Fernando Henrique e virou titular ao longo da campanha. Além da sub-20, Jefferson defendeu também a seleção principal do Brasil. Foram 63 convocações no total e 22 partidas. O goleiro foi convocado para a Copa do Mundo de 2014 e chegou a ser titular da Seleção em 2015.





