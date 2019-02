Fifa proíbe Chelsea de registrar novos jogadores em duas janelas, até fim de janeiro de 2020

O Chelsea não poderá fazer contratações nas próximas duas janelas de transferências, até o fim de janeiro de 2020, por não ter respeitado as regras sobre as negociações com jogadores menores de idade, anunciou a Fifa nesta sexta-feira. Os Blues também terão que pagar multa de 600 mil francos suíços, cerca de € 530 mil (R$ 2,26 milhões) e devem regularizar a situação dos atletas envolvidos em 90 dias. A punição não afeta o time feminino.





Depois de uma longa investigação sobre como o Chelsea registrou jogadores das divisões de base, foi descoberto que o clube violou o artigo 19 dos regulamentos no caso de 29 menores. A FIFA acrescentou que os Blues também estavam irregulares no artigo 18bis em dois acordos por menores de idade que lhe permitiram influenciar outros times em assuntos relacionados a transferências.





A Associação de Futebol da Inglaterra também foi multada em 510 mil francos suíços e recebeu seis meses para tratar da situação relativa à transferência internacional e ao primeiro registro de menores de idade. Ambas as decisões podem ser contestadas perante o Comitê de Apelação da FIFA, com a possibilidade de as questões terminarem no Tribunal de Arbitragem do Esporte (CAS).





A restrição deve piorar a situação do Chelsea dentro da campo também. Em sexto lugar no Campeonato Inglês, duas posições abaixo da zona de classificação para a Liga dos Campeões, o time perdeu cinco dos últimos 10 jogos na temporada. Desde julho no comando, o técnico italiano Maurizio Sarri, ex-Napoli, está sob pressão. Além disso, os rumores de uma transferência do principal craque do time, o meia belga Hazard, indicam o enfraquecimento do elenco. O alento foi a classificação às oitavas de final da Liga Europa na quinta-feira passada, ao vencer de novo o Malmo, da Suécia.





Após o anúncio da Fifa, o Chelsea publicou uma nota oficial lamentando a decisão da entidade máxima do futebol e informando que vai apelar da decisão. Confira:





"O Chelsea FC recebeu hoje (sexta-feira) uma decisão do Comitê Disciplinar da Fifa sobre alegadas violações dos regulamentos da Fifa relacionados com transferências internacionais de jogadores com menos de 18 anos. A decisão aplica uma proibição de transferências de dois períodos de registros consecutivos e uma multa de 600 mil francos suíços. O Chelsea refuta categoricamente as conclusões do Comitê Disciplinar da Fifa e, portanto, está apelando da decisão.





O clube deseja ressaltar que respeita o importante trabalho realizado pela Fifa em relação à proteção de menores e cooperou plenamente durante toda sua investigação. Inicialmente, o Chelsea foi acusado de acordo com os artigos 19.1 e 19.3 em relação a 92 jogadores. A Fifa aceitou que não houve violação em relação a 63 desses jogadores, mas o clube está extremamente desapontado com o fato de a Fifa não ter aceitado as propostas do clube em relação aos 29 jogadores restantes. O Chelsea agiu de acordo com os regulamentos relevantes e em breve apresentará seu apelo".





Globo Esporte