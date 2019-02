Flamengo emite nota oficial tratando de assistência à família, estrutura e manutenção de aparelhos

(Foto: Agência Estado)









No início da tarde deste domingo, o Flamengo emitiu um comunicado oficial no qual tratou dos seguintes temas: assistência às famílias, módulos habitacionais e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado.





No comunicado, Rubro-Negro dá detalhes técnicos do material dos contêineres e informa que empresa vistoriou preventivamente os aparelhos de ar-condicionado que havia no alojamento onde ocorreu a tragédia.





Confira na íntegra:





SOBRE A ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS





O Flamengo gostaria de reiterar que, independentemente de qualquer investigação, vem prestando todo o amparo às famílias dos atletas vitimados pela tragédia ocorrida no Centro de Treinamento, assim como aos feridos e sobreviventes.





Neste momento, o Clube, de pleno, assume o compromisso de manter a remuneração paga aos atletas vítimas do incêndio, sem qualquer prejuízo de outras ações adicionais de apoio que estão sendo implementadas.





Estamos empenhados, prioritariamente, em amparar as famílias de forma material, moral e psicológica. Para além das questões legais está, obviamente, o bem-estar de todos. O Clube de Regatas do Flamengo não chegou a patamar de destaque no esporte mundial voltando as costas para seus atletas ou eximindo-se de responsabilidades. E a Nação Rubro-Negra reconhece isso.





SOBRE OS MÓDULOS HABITACIONAIS





Cabe informar que o Flamengo detém contrato vigente de locação dos alojamentos modulares (módulos habitacionais) com a empresa NHJ do Brasil, que é reconhecida como pioneira e uma das líderes do mercado. A referida empresa detém todas as certificações exigidas pela legislação brasileira, em especial a ISO 9001. Os módulos habitacionais utilizados pelo Clube atendem a todas as exigências das normas NR-18 e NR-24.





Vale ressaltar que representantes da empresa NHJ - em reunião realizada na manhã deste domingo, na sede da Gávea – esclareceram que o poliuretano utilizado entre as chapas metálicas não é propagador de incêndios, por ter característica auto-extinguível.





SOBRE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO





A empresa COLMAN REFRIGERAÇÃO LTDA. – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 00.634.203/0001-30, realizou no último dia 5 de fevereiro a manutenção preventiva de rotina nos 6 aparelhos de ar-condicionado instalados no alojamento modular utilizado pelos atletas das categorias de base do Clube de Regatas do Flamengo, no Centro de Treinamento George Helal - nos termos do contrato de prestação de serviços firmado em 1º de agosto de 2013 e atualmente com prazo de vigência até 31 de agosto de 2019.





Todas as demais questões serão tratadas, no momento oportuno, com as autoridades competentes com as quais o Flamengo já está colaborando.





Globo Esporte