Fluminense reforça interesse em contratar Nenê e monitora mudanças de elenco no São Paulo

O Fluminense não desistiu de contratar Nenê, do São Paulo. Mais: reforçou o interesse no meia ao passar a monitorar as possíveis mudanças no elenco do Tricolor paulista.





O São Paulo quer diminuir a folha salarial, está em processo de reajuste de elenco e poderá negociar jogadores. Diego Souza, por exemplo, negociou com o Sport e agora é alvo do Botafogo. A situação nas Laranjeiras é de aguardar uma definição sobre o futuro do atleta para reabrir conversas.





Nenê agrada a duas figuras importantes do Flu. Tanto o diretor executivo Paulo Angioni quanto o técnico Fernando Diniz entendem que ele poderá agregar qualidade ao elenco mesmo após a contratação de Paulo Henrique Ganso. No começo do ano, aliás, Diniz chegou a telefoná-lo na primeira tentativa de contratação.





Houve desacerto quanto ao pagamento salarial. Na época, o São Paulo não concordou em dividir os vencimentos com o Fluminense.





Existem duas possibilidades para o desfecho agora ser diferente: ou Nenê acerta a saída do São Paulo e fica livre, ou o Fluminense melhora a proposta salarial, o que seria possível a partir da saída de atletas pouco utilizados - Nathan Ribeiro, por exemplo, está a caminho do Fortaleza.





No São Paulo não há a ideia de dividir o pagamento dos salários para Nenê jogar em outro clube. Caso haja uma proposta para negociar o jogador sem o Tricolor do Morumbi colocar a mão no bolso a transferência será avaliada.





Do contrário, embora pense em diminuir a folha salarial, o São Paulo quer esperar a análise de Cuca no dia a dia para depois tomar uma decisão. O técnico está em fase final de tratamento cardiológico e a previsão é de assumir o time em abril.





Neste momento, Nenê é reserva no time do São Paulo. Ele ficou no banco durante o empate sem gols com o RB Brasil, domingo, no Morumbi, e não foi usado pelo técnico interino Vagner Mancini, com quem tem boa relação. O meia tem sido um dos alvos da torcida nos protestos contra jogadores, diretoria e presidência do São Paulo.





