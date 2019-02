Goleiro defende pênalti e Comercial vence a terceira seguida na série A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)





Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP









Jogando no Estádio Palma Travassos, o Comercial venceu o Rio Preto por 1 a 0 e garantiu a terceira vitória seguida na série A3 do Campeonato Paulista. O goleiro Leandro Santos foi destaque na etapa final, ao cometer um pênalti e defender a cobrança, o que garantiu a vitória alvinegra.





Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Audax, novamente na Joia, na quarta-feira, às 20h. Já o Rio Preto jogará em casa, contra o EC São Bernardo, também na quarta, às 19h.





O jogo





Com maior entrosamento após três vitórias seguidas, o Comercial foi para cima e dominou o primeiro tempo. Recuado, o Rio Preto se segurava como podia e contava com a pouca objetividade do ataque alvinegro. Cesinha e Mizael tentaram várias vezes e Romarinho mandou uma cabeçada pra fora. Nos últimos minutos, Zé Andrade tentou de letra e, no rebote, Edson Pio mandou por cima do gol de André Zuba.





Na segunda etapa, o Jacaré tentou segurar o empate, mas o Comercial manteve o poder de fogo. Aos 22 minutos, João Marcos fez boa jogada, fez passe para Mizael que cruzou e encontrou Romarinho, que se antecipou a marcação e abriu o placar para o Leão.





O alvinegro tentou buscar mais gols, mas viu o Rio Preto crescer. Os visitantes tiveram a chance do empate, após o goleiro Leandro Santos cometer pênalti. Mas o defensor se redimiu e fez bonita defesa na cobrança de Jefferson. Final de jogo 1 a 0 para o Comercial e mais três pontos na tabela.





O Leão alcançou a terceira posição com 13 pontos, um a menos que o líder Desportivo Brasil. O Rio Preto soma 7 pontos na 10ª posição.