Governo da Holanda se recusa a investir para levar prova da Fórmula 1 de volta ao país

Se depender da posição do governo da Holanda, a realização de uma corrida de Fórmula 1 no país não será tão fácil assim. Apesar do desejo declarado do Liberty Media, grupo que controla a categoria, de aproveitar o fenômeno Max Verstappen e realizar uma corrida em território holandês, o ministro de Medicina e Esporte, Bruno Bruins, apontou restrições, apesar de ver o evento como importante para a economia do país.





- A questão é se isso justifica o uso de recursos fiscais do governo. O governo é da opinião de que este não é o caso. Uma contribuição do governo não é necessária nem justificada porque os direitos da F1 estão nas mãos de uma companhia americana, e outros eventos comerciais são organizados sem o apoio do Estado. Uma corrida de F1 não está suficientemente alinhada com a política esportiva desta administração - escreveu Bruins, em carta enviada ao parlamento.





No entanto, apesar da recusa governamental em auxiliar no financiamento da corrida, as administrações dos autódromos de Assen e Zandvoort, os dois que teoricamente reúnem condições para receber a F1, prometem insistir para realizar a corrida, a partir de 2020.









- Como gestores do circuito, nós, juntamente com nossos colegas TIG e SportVibes (promotores), nos sentimos apoiados pelo fato de que o ministro saúda nossa iniciativa. Vamos levar em conta a mensagem do ministro em nossas discussões com o FOM (Formula One Management) e, enquanto isso, continuaremos trabalhando muito para que esse evento único aconteça - disse Robert van Overdijk, diretor de Zandvoort.





Para que a Holanda consiga um lugar no calendário, é necessário um investimento de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), fora os gastos com as reformas exigidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a própria organização.





A Holanda recebeu 30 corridas de Fórmula 1 entre 1952 e 1985, sempre em Zandvoort. O último vencedor no país foi Niki Lauda, no que seria seu triunfo derradeiro na categoria.





Globo Esporte