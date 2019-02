Guga celebra tênis com anúncio de projeto de alto rendimento

(Foto: Rosane Bekierman)









O embaixador da Lacoste, Guga Kuerten, mostrou em sua coletiva de imprensa durante o Rio Open 2019 o amor pelo tênis e a emoção de falar sobre o esporte mesmo longe das quadras. O sentimento é compartilhado entre Guga e Lacoste desde 2012, mas faz parte da essência de ambos há muito mais tempo.





Comentando as dificuldades e desafios do esporte atualmente, Guga aponta a necessidade de acreditar no potencial dos mais jovens – caminho que já está trilhando com o anúncio oficial do Time Guga, projeto com oito tenistas ligado à Escola Guga, principal ação de desenvolvimento do esporte do Grupo Guga Kuerten que reúne 3200 alunos em 50 unidades pelo país.





Através da energia daqueles que estão começando no esporte e do conhecimento dos profissionais, o projeto pretende criar uma dinâmica diferente que priorize a troca de experiências. Conta com Bruno Soares e Thomaz Bellucci para agirem como mentores e inspiração para os que pretendem trilhar o caminho do tênis profissional. Segundo Guga, a ideia é resgatar o orgulho do brasileiro através de uma boa expectativa para o futuro. “Esse é o espírito que a gente quer formar, com a sensação de que vai dar certo, tem que ter confiança mesmo que o resultado seja imprevisível”, comentou.





Ainda no evento, houve o reencontro com o ex-técnico Larri Passos na quadra que leva o nome do tricampeão de Roland Garros em uma homenagem da organização do Rio Open. Com depoimentos emocionantes de atletas que evoluíram no esporte com a ajuda e conhecimento do treinador, enfatizou a genialidade que possui no segmento e a habilidade de levar o esporte a todas as idades.