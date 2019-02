IFAB envia autorização e VAR nas semifinais da Taça Guanabara está confirmado

(Foto: Thayuan Leiras)





A International Football Association Board (IFAB), o órgão que regula as regras do esporte, enviou nesta quinta-feira à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) a documentação necessária para autorização do VAR, o árbitro de vídeo, nas semifinais da Taça Guanabara. Era o último passo para confirmação do uso da tecnologia no Campeonato Carioca 2019. Nesta sexta-feira, será realizado, de acordo com o protocolo, um evento-teste no Maracanã, às 17h, envolvendo duas equipes Sub-17 do mandante da partida de sábado, o Flamengo.





Para o Fla-Flu, Bruno Arleu está escalado para o VAR, ao lado de Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O árbitro no campo será Rodrigo Carvalhães. Já a partida entre Vasco e Resente terá Rodrigo Nunes de Sá no gramado. No VAR estarão Carlos Eduardo Nunes Braga, Diogo Carvalho Silva e Pathrice Wallace Correia Maia





O Carioca terá o árbitro de vídeo em 10 partidas, com custo de R$ 28 mil por jogo bancado pela Ferj. Em 2020, sem necessidade de novo treinamento, o custo cairá para R$ 25 mil.





Confira abaixo a escala completa dos árbitros para as duas semifinais da Taça Guanabara: