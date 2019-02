Incêndio atinge box da McLaren em Barcelona e deixa três pessoas levemente feridas

(Foto: Xavier Bonilla/NurPhoto)









Um incêndio atingiu o box da McLaren, no Circuito de Barcelona, na tarde desta sexta-feira, enquanto o time usava os 100km disponíveis para ações comerciais e filmagens. O fogo, que ainda não se sabe como teve início, deixou três membros da equipe levemente feridos - e que foram liberados após passarem pelo centro médico da pista espanhola. As informações foram primeiramente divulgadas por Chris Medland, da revista "Racer", para, em seguida, serem confirmadas pelo time.





"Houve um pequeno incêndio na garagem durante o dia de filmagem do time. O fogo foi rapidamente apagado pelo time. Os serviços de emergência do circuito surgiram rapidamente para dar suporte. Três membros foram levados para o centro médico para tratamento, sendo liberados logo após"





De acordo com o jornalista espanhol Albert Fraga, que também estava na pista, o fogo teria começado durante o reabastecimento do carro, quando Lando Norris estava a bordo. Ao que tudo indica, houve um vazamento de combustível. O piloto conseguiu sair sem ferimentos, mas três membros da equipe sofreram queimaduras de primeiro grau, com um deles ferido no rosto e pescoço.





O fogo foi extinguido rapidamente, mas ainda não se sabe quais danos o carro da escuderia britânica pode ter sofrido. Nem se o time possui um segundo chassi disponível, caso necessário, para a segunda semana de testes de pré-temporada, que começa na próxima terça-feira. Além da Mclaren, estavam no circuito a Racing Point e também a Williams, que sofreu um grave incêndio na mesma pista em 2012 (saiba mais abaixo). Os dois times ofereceram ajuda, mas quando chegaram aos boxes da McLaren, o fogo já havia sido apagado.





Fogo também atingiu Williams em Barcelona, em 2012





As comemorações pela vitória de Pastor Maldonado no GP da Espanha, a primeira da Williams desde 2004, foram interrompidas precocemente em razão de uma explosão seguida de incêndio na garagem da escuderia no Circuito da Catalunha. Em comunicado, a Federação Internacional de Automobilismo informou que 31 pessoas foram levadas ao centro médico do autódromo. Sete foram transferidas para hospitais locais e as outras 24, liberadas.





A explosão ocorreu em um tanque de combustível atrás do boxe da equipe. O mecânico que realizava a operação sofreu queimaduras e intoxicação por fumaça. Ele foi levado ao centro médico do autódromo e depois transferido de helicóptero para o hospital Valle de Hebron, em Barcelona.





O incêndio aconteceu 1h30 após a corrida e foi controlado em poucos minutos pelos bombeiros e membros das equipes Williams, Force India e Caterham. Até o vencedor Maldonado participou do resgate e socorreu nas costas o primo Manuel, que estava com a perna imobilizada (veja a foto no Blog Voando Baixo). Uma densa fumaça tomou conta do local. O pitlane foi evacuado pelos fiscais de pista e os funcionários da imprensa foram movidos para a outra ponta do paddock.





