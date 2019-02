Incêndio atinge Ninho do Urubu e deixa dez mortos no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira (8). O Corpo de Bombeiros foi chamado às 5h17 na Zona Oeste do Rio de Janeiro e informou que 10 pessoas morreram. Três jovens entre 14 e 15 anos também se feriram, um deles em estado grave.





O incêndio ocorreu em uma parte que servia de alojamento para as categorias de base do Flamengo, logo na entra do CT. O tenente coronel do Corpo de Bombeiros Douglas Henaut disse sobre o caso em entrevista a TV Globo.





“A gente tem o local, que é o alojamento, onde os jogadores da base do Flamengo dormiam. A identificação das vítimas é feita posteriormente pela Polícia Civil”.





Entre as vítimas, que ainda não tiveram os nomes revelados, estão quatro atletas da base do Rubro Negro, outros dois adolescentes em teste no clube e quatro funcionários. O atleta João Pedro da Cruz, de 16 anos, que não estava no Ninho no momento do incêndio, disse que devia ter 25 a 30 jovens dormindo no local.





Dentre os feridos está Cauã Emanuel Gomes Nunes. O jogador é de Fortaleza e mora no Rio de Janeiro há três anos. Francisco Diogo Bento Alves e Jonathan Cruz Ventura, ambos de 15 anos, são os outros dois jovens levados para o Hospital Lorenço Jorge, na Barra da Tijuca.





De acordo com o jornal Bom Dia Brasil, Jonathan Cruz é o que está em situação mais crítica. Teve 40% do corpo queimado e vai ser transferido para o Hospital Pedro II, referência no assunto. Francisco Alves está com quadro estável, mas deve ser transferido para o CTI. Cauã Nunes está lúcido, na melhor condição.





“Essa possibilidade (de que as vítimas estivessem dormindo) existe, pelo horário e local do incêndio. É possível que estivessem dormindo e não pudessem evacuar a tempo”, disse o tenente coronel do Corpo de Bombeiros.





O Blog do Esporte se solidariza com as famílias das vítimas do incêndio e decretamos três dias de luto.