Ingressos para Botafogo-SP x Corinthians estarão a venda entre R$ 150 e R$300

Os torcedores do Botafogo-SP que quiseram acompanhar a partida contra o Corinthians, no dia 24 de fevereiro, às 17h, no Estádio Santa Cruz, válida pelo Campeonato Paulista, terão que mexer no bolso. Os ingressos estarão a venda nos valores de R$ 150 e R$ 300 para arquibancada descoberta e coberta, respectivamente.





Além disso, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) determinou que o jogo será disputado com torcida única, neste caso, com apenas torcedores do Pantera. O Santa Cruz continua em reforma para se tornar uma arena multiuso.





Os ingressos estarão disponíveis a partir desta quinta-feira, nas bilheterias do Santão, e eles também serão vendidos em meia entrada (R$ 75 e R$ 150), válidos para estudantes, professores da rede pública, aposentados, idosos e portadores de necessidades especiais.





Para quem é dono de cativas e camarotes o valor é de R$ 150. Crianças até 12 anos não pagam e adolescentes com até 15 anos só poderão entrar no estádio acompanhado do responsável legal.





De acordo com o clube, o aumento de 300% no valor das entradas visa estimular a contratação do plano Sócio-Torcedor, cujo plano mais barato é de R$ 9,90 mensais e dá acesso a todos os jogos do Pantera como mandante.