Jogadores do acesso em 2015 cobram Botafogo-SP na Justiça

Três jogadores que participaram do acesso e título do Campeonato Brasileiro da Série D em 2015 estão cobrando o Botafogo-SP na Justiça do Trabalho. Gilmak, César Gaúcho e Helton Luiz processam o clube alegando desde redução salarial até a não contratação de seguro, previsto na Lei Pelé. O valor total gira em torno de R$ 1,5 milhão.





No andamento dos processos, Gilmak e César Gaúcho estão com os julgamentos em segunda instância, faltando o parecer da Justiça, enquanto o processo de Helton Luiz foi recorrido pelo clube na semana passada em segunda instância.





No processo de Gilmak, que esteve em 2015 e retornou ao clube em 2016, período este em que se lesionou, a defesa alega que ele não recebeu “estabilidade provisória”, que seria a prorrogação de seu contrato por mais um após a alta, até 2017. O processo em segunda instância ainda inclui dano moral, falta de contratação de seguro obrigatório e falta de pagamento de férias e 13º salário.





O valor gira em torno de R$ 750 mil e o Pantera pode recorrer no TST (Tribunal do Superior do Trabalho), mas precisará desembolsar R$ 30 mil para taxas recursais e outros tributos.





Helton Luiz tem um processo parecido com Gilmak, no entanto, o juiz não definiu a indenização do seguro, pois entendeu que o clube não tinha obrigação de contratar, mas o advogado do atleta recorreu pedindo a inclusão. O jogador cobra salários, férias, 13º e o clube foi condenado em primeira instância a pagar R$ 440 mil. Os advogados do clube recorreram da decisão na última quinta-feira (7).





No processo de César Gaúcho, o capitão do título, inclui reduções salariais, o que é proibido por lei. O clube teria desembolsado um valor menor em carteira e pago o resto em “direitos de imagem”. Os valores atualizados giram em torno de R$ 310 mil e o clube só poderá recorrer à instância superior.





Em nota, o Botafogo informou que os casos estão em processo na justiça e preferiu não expor sua linha de defesa.