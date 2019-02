Jornalistas questionam sobre demissão e Léo Condé não fala em pedir demissão. A diretoria precisa pensar em uma melhor maneira para essa equipe e é necessário uma mudança. A começar pelo técnico.

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)









O Toro Loko fez uma nova vítima no Campeonato Paulista nesta chuvosa sexta-feira à noite em Campinas. Com gols de Roberson, Gabriel Leite e Deivid, o RB Brasil derrotou o Botafogo por 3 a 1, de virada, e melhorou ainda mais a sua campanha positiva – e os números negativos do rival, que fez seu gol com Willian Oliveira. A partida no Estádio Moisés Lucarelli abriu a sétima rodada do estadual.





Se entrou em campo com a terceira melhor campanha no geral, o RBB agora tem a segunda. É o vice-líder do Grupo A, com 14 pontos, um atrás do Santos e um acima do Palmeiras (os times ainda jogam pela continuação da rodada). A vaga na fase final está cada vez mais próxima. O Botafogo, por outro lado, vive fase oposta. A equipe tricolor conheceu a quinta derrota em sete rodadas e segue com quatro pontos, na lanterna do Grupo D. A ameaça de rebaixamento segue grande e pode ficar maior se São Caetano e São Bento vencerem.





O Bota saiu na frente logo a três minutos, quando Willian Oliveira aproveitou sobra dentro da área e balançou as redes de Júlio César. Apesar do susto inicial, o RB Brasil reagiu ainda no primeiro tempo, com Roberson, aos 21, e Gabriel Leite, aos 38. Na etapa final, o Toro desperdiçou um pênalti com Roberson, mas matou o confronto com Deivid, que havia acabado de entrar.





As equipes agora acompanham o decorrer da rodada e só voltam a campo no próximo domingo, dia 24. O RB Brasil visita o São Paulo no Morumbi, às 17h, enquanto o Botafogo recebe o Corinthians, às 19h, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Restam cinco rodadas para cada time.





Três gols e muitos lances de perigo na etapa inicial. William Oliveira tirou o zero do placar aos três minutos e deu indício de que a partida ia ter emoção. Em desvantagem, o RB Brasil foi para cima e criou várias oportunidades, com Ytalo e Osman, até Roberson empatar. Rodrigo Viana teve mais trabalho, mas não conseguiu evitar a virada ainda na etapa inicial.





A pressão do time mandante continuou. Teve pênalti perdido por Ytalo logo aos quatro minutos, mas o Botafogo-SP também teve chance de fazer mais. Em um bate-rebate na área, Júlio César precisou fazer três defesas em sequência para impedir o empate. O Toro Loko matou a partida aos 22 minutos, quando Deivid recebeu passe de Barreto e tocou na saída do goleiro.





