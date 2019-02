Juan Carlos Osorio pede demissão do Paraguai após um jogo e às vésperas da Copa América

(Foto: Andrew Couldridge/Reuters)









Durou pouco mais de cinco meses a passagem de Juan Carlos Osorio no comando da seleção do Paraguai. Numa coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira, na sede da Associação Paraguaia de Futebol (APF), o treinador de 57 anos anunciou seu desligamento após apenas uma partida disputada e justamente às vésperas da Copa América.





Ao lado de Robert Harrison, presidente da entidade, Osorio não se alongou no que diz respeito às razões para a rescisão do contrato e explicou apenas que ela se deu "por motivos familiares". O único jogo do Paraguai sob o comando do treinador foi um empate em 1 a 1 com a África do Sul num amistoso em novembro do ano passado.





- Por razões familiares, infelizmente não posso seguir no cargo. Queria agradecer a todos pelo seu apoio. Foi um orgulho para mim dirigir, conduzir e treinar a seleção - declarou Osorio, que esteve no Rio de Janeiro no mês passado para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa América.





O presidente da APF explicou que essa foi uma "decisão em conjunto" e agradeceu ao professor Osorio pelos cinco meses de trabalho.





- Queria informar que, no dia de hoje, estivemos conversando com Juan Carlos Osorio e tomamos a decisão em conjunto de rescindir o contrato que o une com a Associação Paraguaia de Futebol. Queremos agradecer ao professor Osório por todo o bem que nos ensinou nessa curta estadia na seleção - disse.





Obviamente que Robert Harrison foi perguntado sobre o substituto de Juan Carlos Osorio. Quanto a isso, desconversou.





- Amanhã mesmo começamos a buscar o candidato que reúna todas as condições para dirigir a nossa seleção. Ainda não levantamos nomes nem falamos com ninguém. Tínhamos a obrigação moral e um contrato firmado com o professor Osorio - concluiu o presidente.





O colombiano Juan Carlos Osorio começou sua carreira de treinador no Millonarios em 2006 e tem no currículo passagens por Chicago Fire, New York Red Bulls, Once Caldas, Puebla e Atlético Nacional. No Brasil é conhecido pelo curto tempo em que comandou o São Paulo, em 2015. Ele deixou o Tricolor justamente para sua primeira experiência à frente de uma seleção: o México, com o qual disputou a Copa do Mundo 2018. Estava com o Paraguai desde setembro do ano passado.





A seleção paraguaia estreia na Copa América no dia 16 de junho contra o Catar. Eles estão no Grupo B da competição ao lado de Argentina e Colômbia.





Globo Esporte