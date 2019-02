Laslo Djere freia sensação canadense e conquista título inédito no Rio Open

No último sábado, Laslo Djere abriu o coração e falou de uma história que pouca gente sabia: perdeu os pais por câncer ainda jovem e hoje jogaria pela memória deles. E certamente, os pais do sérvio estariam orgulhosos. Afinal, ele bateu a jovem promessa Felix Auger-Aliassime, de 18 anos, na final do Rio Open neste sábado, no Jockey Club Brasileiro, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5 e se tornou apenas o segundo tenista de seu país a vencer um torneio de nível ATP 500.





Djere ainda terá uma forte ascensão no ranking. O sérvio iniciou sua trajetória no Rio Open como número 90 do mundo e, com o resultado no Rio vai subir para 37º, um salto de mais de 50 posições. Antes dele, apenas Novak Djokovic conquistou títulos em torneios com 500 pontos para o campeão.





Nas seis edições do Rio Open, jamais o campeão da chave de simples se repetiu. Em 2019, a regra se manteve. Laslo Djere venceu o torneio pela primeira vez. Campeões em outras ocasiões, Diego Schwartzman e Dominic Thiem caíram logo na estreia, enquanto Pablo Cuevas foi derrotado por Felix Auger Aliassime na semifinal.





O jogo





Tanto Djere quanto Aliassime começaram um tanto nervosos no jogo, somando muitos erros. Um pouco talvez pelo forte calor na quadra central, mas também pela inexperiência de ambos, em uma final de ATP pela primeira vez. Os dois trocaram quebras de serviço nos três games inaugurais. Aos poucos, no entanto, foi o sérvio quem tomou melhor as rédeas dos pontos e, mesmo não se movimentando tanto, complicou o jogo do canadense. Depois de abrir 5/2, até viu Aliassime devolver um dos breaks, mas quebrou novamente na sequência para fechar o set em 6/3.





No intervalo para a segunda parcial, Djere pediu um remédio. Nesse momento, os dois jogadores pareciam estar sentindo bem os efeitos do clima na cidade. O sérvio baixou um pouco o nível e a intensidade e permitiu Aliassime iniciar na frente, com uma quebra de vantagem, fazendo 2/0. Aos poucos, no entanto, foi voltando para o jogo e no sexto game devolveu a quebra, empatando em 3/3.





Sacando à frente, Djere passou a pressão toda para o garoto de 18 anos quando fez 5/4 e 40/40. Mas, a torcida veio junto, e Felix salvou. No 6/5, cinco break points para Djere, quatro salvos por Aliassime para delírio do público. No último, no entanto, o sérvio jogou bem com o slice e veio o erro do canadense. O título era de Djere.





